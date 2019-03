Simona Ventura: età, fidanzato e figli. La carriera in Rai Carriera e vita privata di Simona Ventura

Dopo anni tra Mediaset e Sky, Simona Ventura è pronta per tornare in Rai. Sarà un rientro in grande stile quello di Simona che a breve prenderà le redini del talent show The Voice of Italy 2019. È stato proprio Carlo Freccero, direttore di Rai 2, a volere fortemente la presentatrice al comando del programma che, negli ultimi anni, non ha ottenuto gli ascolti sperati.

La Ventura inoltre, dopo aver condotto Sanremo nel 2004, salirà di nuovo sul palco dell’Ariston come ospite speciale del Festival canoro. Un periodo ricco di soddisfazioni professionali quello che sta vivendo Simona sempre pronta a intraprendere nuove avventure. Ma cosa sappiamo della carriera e della vita privata della conduttrice romagnola?

Simona Ventura: età e biografia

Simona Ventura nasce a Bentivoglio il 1 aprile del 1965 sotto il segno zodiacale dell’Ariete. Ben presto con la famiglia si trasferisce in Piemonte dove trascorre una tranquilla e serena adolescenza.

Dopo il diploma Simona, che fin da piccola ha coltivato la passione per lo sport, si iscrive all’ISEF di Torino e partecipa anche ad alcune gare sciistiche. Ma la Ventura ama tutti gli sport e segue infatti anche il calcio. Nel frattempo prova ad entrare nel mondo dello spettacolo partecipando ad alcuni concorsi di bellezza.

L’esordio in televisione di Simona Ventura

Dopo aver lavorato in alcune reti locali, Il suo esordio televisivo avviene negli anni ’80 con il programma di Rai 1 Domani sposi accanto a Giancarlo Magalli. Negli anni ’90 partecipa ad alcune trasmissioni calcistiche come praticante giornalista.

Raggiunta una certa visibilità, nel ’92 presenta Domenica In con Pippo Baudo e partecipa alle trasmissioni di punta della Rai. Successivamente, la Ventura, sempre in cerca di nuovi stimoli, passa a Mediaset conducendo programmi di grande richiamo come Mai dire Gol, Festivalbar, Matricole, Zelig e Le iene.

La carriera in Rai e Mediaset di Simona Ventura

Diventata oramai uno dei volti più noti ed amati dello spettacolo, Simona torna in Rai dal 2001 fino al 2011 dove conduce per anni Quelli che il calcio. Nel frattempo, prende le redini del talent show Music Farm e per ben otto edizioni presenta il reality L’isola dei famosi. L’esperienza Rai si conclude di nuovo dopo il Festival di Sanremo 2004 e le prime due edizioni di X Factor.

Simona decide di provare una nuova esperienza e per due anni collabora con Sky. Dopo esser tornata nel 2018 a Mediaset come giudice di Amici di Maria De Filippi e come conduttrice di Temptation Island VIP, Simona torna in Rai con l’edizione 2019 di The Voice.

Al pari della vita professionale, anche quella privata è stata ricca di sorprese ed emozioni. Simona, pur essendo molto impegnata, non rinuncia a passare tutto il tempo libero con la sua splendida famiglia che la sostiene e supporta sempre.

Simona Ventura: ex marito, figli e fidanzato

La presentatrice ha sposato nel 1998 il calciatore Stefano Bettarini. Dal loro amore sono nati nel ’98 Niccolò (recentemente vittima di una violenta aggressione in discoteca) e nel 2000 Giacomo. Nonostante il grande sentimento e i momenti felici vissuti, la coppia ha divorziato nel 2008.

L’istinto materno ha portato Simona ad adottare nel 2014 la piccola Caterina. Inoltre all’età di 45 anni Simona ha anche trovato l‘uomo della sua vita. Oramai da tempo infatti convive con l’imprenditore italiano Gerò Carraro. Una famiglia grande quella della Ventura dove amore e affetto non mancano mai.

