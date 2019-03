Luca Zingaretti: altezza, figli e moglie. Chi è il fratello Nicola Chi è Luca Zingaretti

L’11 febbraio, alla fine della kermesse musicale de il Festival di Sanremo, su Rai 1 torneranno in onda i nuovi episodi de Il Commissario Montalbano, la nota serie televisiva tratta dall’omonimo romanzo di Andrea Camilleri per la regia di Alberto Sironi. A interpretare il famoso commissario, come sempre, c’è Luca Zingaretti.

Luca Zingaretti alias Salvo Montalbano

Nato a Roma nel 1961 (57 anni), Luca Zingaretti è un attore di talento, protagonista della fortunata serie TV Il Commissario Montalbano. Il ruolo di Salvo, uno dei personaggi più amati e apprezzati degli ultimi anni, ha regalato all’attore la popolarità dando una svolta alla sua carriera professionale. Nonostante la serie televisiva, Luca Zingaretti ha alle spalle un ricco curriculum sia come attore di teatro che cinematografico e di tv, dove ha interpretato diversi ruoli importanti come Benito Mussolini in Il giovane Mussolini, Giorgio Perlasca in Un eroe italiano, Paolo Borsellino in I 57 giorni e Adriano Olivetti in La forza di un sogno.

Luca Zingaretti dietro le scene

Alto 165 cm, nonostante non abbia il tipico fisico da “sex symbol”, Luca Zingaretti riscuote molto successo tra le donne – anche se la cosa non sembra avere una grande rilevanza per l’attore -. Zingaretti è infatti felicemente sposato con l’attrice Luisa Ranieri dalla quale ha avuto due figlie: Emma (nata nel 2011) e Bianca (nata nel 2015). Si tratta, per Luca, del secondo matrimonio. Prima di Luisa, infatti, l’attore era sposato con la giornalista e scrittrice Margherita D’Amico, dalla quale ha divorziato nel 2008. Luca Zingaretti e la sua attuale moglie si sono conosciuti sul set della miniserie televisiva Cefalonia: “Siamo stati a lungo solo amici -ha rivelato Luisa Ranieri in un’intervista a Grazia– Lui mi ha corteggiata con molta discrezione, trovavo fasci di fiori bianchi ovunque mi spostassi; è stato assolutamente irresistibile”.

Se dopo essersi formato all’Accademia Drammatica di Roma, Luca ha abbandonato gli studi e la possibile carriera in politica per dedicarsi alla recitazione, così non ha fatto l’altro famoso Zingaretti: suo fratello Nicola . Fino a qualche tempo fa, Luca era l’unico fratello noto. Ora, invece, molto noto è anche il nome di Nicola Zingaretti. Conosciuto a Roma in ambito politico sin dalla giovane età, per l’impegno contro il razzismo a favore dell’integrazione. È, attualmente, l’uomo più rappresentativo del PD.

