The Voice 2019 Italia: coach, giudici e conduttrice. Quando inizia Concorrenti e inizio The Voice 2019

Ottime notizie per gli appassionati dei talent show. A breve The Voice 2019 andrà in onda su Rai 2 con tante sorprese ed interessanti novità. Il programma in passato non ha ottenuto i risultati sperati e proprio per questo è stato rimodernato e reso più accattivante.

Una vera e propria sfida quella lanciata da Carlo Freccero, direttore di Rai 2, che ha scelto come timoniere dello show Simona Ventura, veterana dei programmi di intrattenimento. La presentatrice, dopo anni a Mediaset, torna in Rai per regalare energia e vitalità ad un trasmissione che ha tutte le carte in regola per conquistare il pubblico italiano. Ma quando partirà The Voice 2019?

Quando inizia e la conduttrice di The Voice 2019 Italia

Poco tempo ci separa dall’edizione 2019 di The Voice Italia. La data esatta di partenza non ci conosce ancora. Tuttavia sembra proprio che le porte del talent show si apriranno poco dopo Sanremo. I concorrenti si esibiranno negli studi di via Mecenate dove potranno mettere in mostra le loro capacità canore.

Come già detto in apertura di articolo, sarà Simona Ventura a presentare The Voice. Costantino Della Gherardesca, timoniere della scorsa edizione del programma, passa quindi il testimone a Simona che sicuramente con la sua grande esperienza saprà valorizzare il talent show. Ma quali altre novità ci sono?

The Voice 2019: i coach e i giudici

In queste ultime settimane sono girate parecchie voci e pettegolezzi sui nuovi coach e giudici di The Voice 2019. Ad oggi non abbiamo conferme ma pare che tra i candidati più probabili a diventare coach ci siano J-ax, vecchia conoscenza del talent, e Morgan.

Per quanto riguarda la giuria, Freccero ha dichiarato di sperare di avere in squadra Asia Argento. Non resta quindi che aspettare per scoprire cosa ci riserva la nuova stagione di The Voice.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM