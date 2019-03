Colf e badanti, contributi Inps 2019: importo e stipendio all’ora Importo contributi colf e badanti

Con la circolare n. 16 del 1° febbraio 2019 l’Inps ha comunicato gli importi per i contributi dovuti per colf e badanti per l’anno 2019 in base alla variazione annuale dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Come è ormai ben noto, infatti, l’Istat ha comunicato nella misura dell’1,1% la variazione percentuale verificatasi tra il periodo 1° gennaio 2017 – 31 dicembre 2017 e parimenti tra il periodo 1° gennaio 2018 – 31 dicembre 2018. Di conseguenza sono state determinate le nuove fasce di retribuzione sulla cui base calcolare i contributi Inps 2019 dovuti per i lavoratori domestici.

L’Istituto fa sapere che è confermata la minore aliquota contributiva dovuta per l’ASpI dai datori di lavoro soggetti al contributo CUAF. Mentre per i rapporti di lavoro a tempo determinato si applica il contributo addizionale, a carico dal datore di lavoro, che è pari all’1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (retribuzione convenzionale). Quest’ultimo contributo non è applicato ai lavoratori assunti a termine che sostituiscono i lavoratori assenti.

Colf e badanti: contributi Inps 2019, la tabella

Andiamo a riepilogare gli importi dei contributi Inps dovuti per i lavoratori domestici per l’anno 2019, senza e con contributo addizionale. Il riepilogo nelle tabelle che seguono si riferisce ai lavoratori italiani e stranieri.

Senza contributo addizionale

Voci: Retribuzione oraria (effettiva e convenzionale); Importo contributo orario (con o senza quota CUAF).

Effettiva Convenzionale Comprensivo quota CUAF Senza quota CUAF Fino a 8,06 € 7,13 € 1,42 € (0,36) 1,43 € (0,36) Oltre 8,06 € fino a 9,81 € 8,06 € 1,61 € (0,4) 1,62 € (0,4) Oltre 9,81 € 9,81 € 1,96 € (0,49) 1,97 € (0,49) Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali 5,19 € 1,04 € (0,26) 1,04 € (0,26)

Si precisa che il contributo CUAF (acronomo che sta per Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi, a meno che il datore di lavoro coniuge non sia titolare di indennità di accompagnamento; nonché tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi.

Per quanto riguarda la cifra tra parentesi sotto le voci relative all’importo contributo orario, s’intende la quota a carico del lavoratore.

Con contributo addizionale

La tabella sottostante riepiloga gli importi comprensivi del contributo addizionale che sono da applicare ai rapporti di lavoro a tempo determinato.

Voci: Retribuzione Oraria (effettiva e convenzionale); Importo contributivo orario (con e senza quota CUAF).

Effettiva Convenzionale Comprensivo quota CUAF Senza quota CUAF Fino a 8,06 € 7,13 € 1,52 € (0,36) 1,53 € (0,36) Oltre 8,06 € fino a 9,81 € 8,06 € 1,72 € (0,4) 1,73 € (0,4) Oltre 9,81 € 9,81 € 2,10 € (0,49) 2,11 € (0,49) Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali 5,19 € 1,11 € (0,26) 1,12 € (0,26)

Colf e badanti: contributi Inps 2019, coefficienti di ripartizione

Nella tabella sottostante troviamo i coefficienti di ripartizione (senza e con contributo addizionale) relativi all’anno 2019.

Senza contributo addizionale

Gestione Aliquote (Lavoratori domestici con CUAF) Coefficienti (Lavoratori domestici con CUAF) Aliquote (Lavoratori domestici con CUAF) Coefficienti (Lavoratori domestici senza CUAF) F.P.L.D. 17,4275% 0,872793 17,4275% 0,867579 ASpI 1,03% 0,051584 1,15% 0,05725 C.U.A.F. 0% 0 Maternità 0% 0 0% 0 INAIL 1,31% 0,065607 1,31% 0,065215 Fondo Garanzia Tfr 0,2% 0,010016 0,2% 0,009956 TOTALE 19,9675% 1 20,0875% 1

Con contributo addizionale

Gestione Aliquote (Lavoratori domestici con CUAF) Coefficienti (Lavoratori domestici senza CUAF) Aliquote (Lavoratori domestici con CUAF) Coefficienti (Lavoratori domestici senza CUAF) F.P.L.D. 17,4275% 0,815608 17,4275% 0,811053 ASpI 1,03% 0,048204 1,15% 0,053519 C.U.A.F. 0% 0 Maternità 0% 0 0% 0 INAIL 1,31% 0,061308 1,31% 0,600966 Contributo addizionale 1,4% 0,06552 1,4% 0,065154 Fondo Garanzia Tfr 0,2% 0,00936 0,2% 0,009308 TOTALE 21,3675% 1 21,4875% 1

Colf e badanti: contributi 2019, la circolare Inps in pdf

Per consultare la circolare Inps n. 16/2019 nella sua versione integrale, potete selezionare il seguente pdf scaricabile e stampabile.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM