Estrazione Eurojackpot oggi in diretta: numeri vincenti e verifica vincite Ultima estrazione eurojackpot di oggi e numeri

Quali sono i numeri vincenti della estrazione Eurojackpot oggi in diretta? Andiamo a scoprirlo, senza dimenticare di fare una breve panoramica sul gioco europeo, per vedere come e quando si gioca, il costo della schedina, i Paesi in cui si gioca e le migliori vincite record degli ultimi concorsi.

Estrazione Eurojackpot oggi: i numeri vincenti

Ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione dell’Eurojackpot.

Concorso n° 5 del 1° febbraio 2019

Numeri : 6 – 29 – 38 – 45 – 47

: 6 – 29 – 38 – 45 – 47 Euronumeri: 2 – 3

Estrazione Eurojackpot oggi: come si gioca

Eurojackpot è un gioco a premi che consiste nell’estrazione di 5 numeri e di 2 Euronumeri. Come si gioca? Bisognerà selezionare 5 numeri tra 50 e 2 Euronumeri su 10. Il Jackpot è sempre milionario, visto che anche in caso di vincita parte sempre da 10 milioni di euro. Il premio massimo si ottiene indovinando la combinazione 5+2, ma i premi sono previsti anche per chi indovina 2 numeri e 1 euronumero. Infatti, in tutto sono 12 le categorie di vincita.

L’Eurojackpot mette in competizione ben 18 Paesi europei. Oltre all’Italia, infatti, l’Eurojackpot è giocato anche nei seguenti Paesi: Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia; Germania, Islanda, Lettonia, Lituania; Norvegia, Olanda, Polonia, Repubblica Ceca; Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria.

L’estrazione è settimanale e avviene ogni venerdì.

Estrazione Eurojackpot oggi: quanto costa giocare

La giocata minima è di 2 euro (5 numeri più 2 Euronumeri). Sarà possibile giocare all’Eurojackpot sia recandosi fisicamente in ricevitoria e compilando la schedina (o richiedendone una casuale già precompilata), sia online. Inoltre i giocatori avranno la possibilità di selezionare l’opzione dell’abbonamento, decidendo di giocare gli stessi numeri per un numero consecutivo di estrazioni.

Estrazione Eurojackpot oggi: vincite record

Quali sono state le vincite record all’Eurojackpot fino a oggi? Nella classifica delle migliori vincite troviamo spesso la Germania, ma sul gradino più alto del podio ci va la Repubblica Ceca, in cui si registra una vincita da 90 milioni di euro avvenuta il 15 maggio 2015. Invero il primo posto è un ex-aequo con la Germania, in cui si vinse la stessa cifra, ma poco più di un anno più tardi, il 14 ottobre 2016. Poco prima (il 29 luglio 2016) sempre in Germania si vinsero 84.777.435 euro. Per trovare la migliore vincita in Italia dobbiamo risalire all’estrazione del 16 ottobre 2018, quando un 5+2 ha fruttato circa 18 milioni di euro (per un jackpot da 90 milioni di euro condiviso con Finlandia, Germania e Spagna).

