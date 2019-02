Diego Fanzaga: anni, fidanzata e orecchini. Chi è | L’Eredità Chi è Diego Fanzaga

Diego Fanzaga è uno dei campioni più di successo della storia de L’Eredità, noto quiz a premi del preserale di Rai 1. Non è solo la sua bravura ad averlo fatto conoscere al grande pubblico. Infatti, anche il suo bell’aspetto sembra aver conquistato una larga fetta delle spettatrici del programma.

Diego Fanzaga: il campione in carica

Fanzaga ha già vinto, avendo indovinato la “parola” nel famoso gioco “La ghigliottina”, una consistente somma. Una volta ha portato a casa 50mila euro, un’altra 35mila euro e, un’altra volta ancora, al termine della puntata del 2 febbraio 2019, 27.500 euro. Nonostante la simpatia e la preparazione del campione con i “dilatatori”, il tipo di orecchini che porta, siano indiscutibili, sui social spesso sono fioccate, all’indirizzo degli autori del format Rai, le accuse di favorirlo.

Insomma, molti i commenti in cui si è insinuato che le domande poste a Fanzaga fossero più semplici di quelle poste agli altri concorrenti del programma. Una volta, per esempio, mentre per lui il quesito era “come si chiama la linea che collega due punti di una circonferenza passando per il centro?” a uno sfidante è stato chiesto, invece, il nome della prima vertebra cervicale. Non è la prima volta che gli autori del programma sono accusati di favorire un concorrente piuttosto che un altro per, a detta di molti, aumentare gli ascolti.

Diego Fanzaga: l’ultimo caso

Il campione in carica ha risposto con ironia alle accuse, riprendendosi nell’atto di oliare le ricetrasmittenti in cui gli vengono suggerite le risposte nel corso del programma. Nel frattempo, però, anche un altro caso è nato intorno alla partecipazione di Diego Fanzaga all’Eredità. In una recente puntata, il Professore di Letteratura ha voluto “presentare” ai telespettatori la sua fidanzata.

Visto il successo tra il pubblico femminile, il gossip si è concentrato sulle reazioni della sua ragazza, a quanto riferiscono le voci, molto gelosa. Talmente gelosa da voler comparire al suo fianco in video per far mettere il cuore in pace alle tante ammiratrici del proprio partner? In molti la pensano così; altri, più scherzosi, prevedono un crollo d’ascolti per Flavio Insinna e Co. dopo la sua apparizione.

