iPad 2019, Pro e mini: data uscita, prezzo e scheda tecnica Uscita e presentazione modelli iPad 2019

I risultati commerciali di Apple nel primo quarto del 2019, che comprende anche le festività natalizie, hanno fatto tremare gli investitori. I ricavi si sono fermati poco sopra gli 84 miliardi di dollari, 5% in meno rispetto all’anno scorso. Tim Cook sceglie di correre ai ripari: sotto accusa i prezzi “eccessivi” del colosso di Cupertino.

iPad 2019: i nuovi Iphone finora hanno deluso

A destare una particolare preoccupazione i dati relativi alla vendita delle nuove versioni dell’Iphone, prodotto di punta Apple, nello stesso periodo. I ricavi provenienti dal comparto smartphone sono scesi del 15% rispetto al primo quarto del 2018. Ad aggravare un quadro già così di certo non positivo, i dati provenienti dal mercato cinese dove la vendita degli Iphone Xr, Xs e Xs Max ha subito una flessione, addirittura, del 27% nel confronto con la medesima frazione dello scorso anno.

La spiegazione che si sono dati ai vertici della Mela è che i prezzi dei nuovi Iphone siano troppo alti; troppo alti, almeno, per reggere la concorrenza degli stessi marchi cinesi, Huawei a Xiaomi in testa. Tuttavia, la “rivoluzione” potrebbe cominciare, ancora prima che dai prossimi Iphone attesi per settembre-ottobre, dai nuovi modelli di Ipad.

iPad 2019: nuova linea “low cost”

I nuovi modelli di Ipad sono attesi per la primavera. Secondo le indiscrezioni, Apple lavora da una parte a un Ipad di sesta generazione “low cost” e a un altrettanto economico Ipad mini di quinta generazione. Al di là del prezzo più basso, una delle novità più importanti potrebbe essere la porta di connessione; d’altra parte, il passaggio da una Lightning a una Usb-C viene escluso da molti.

Lo schermo potrebbe aumentare, passando da 9.7 pollici a 10 pollici, contestualmente a una diminuzione delle cornici. Inoltre, il tasto Home, secondo alcuni esperti, dovrebbe sparire anche dagli Ipad, sia normali che mini. Detto ciò, si vocifera anche di un “ritorno” dell’Ipod.

