Reddito di cittadinanza e pensione di cittadinanza, il manuale Inps in pdf Manuale pensione e reddito di cittadinanza Inps

L’Inps ha messo a disposizione tramite il proprio portale il manuale d’uso su reddito di cittadinanza e pensione di cittadinanza. In pratica uno strumento informativo a disposizione della popolazione per avere ragguagli sul funzionamento e sulle modalità con cui accedere alle due misure entrate in vigore il 29 gennaio 2019, ovvero all’indomani della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DECRETO-LEGGE 28 gennaio 2019, n. 4 avente ad oggetto “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”.

Reddito di Cittadinanza, istruzioni e informazioni

Per esempio uno dei punti su cui si sono ancora moltissimi interrogativi da parte dei cittadini è quello relativo a quali adempimenti sono previsti dopo aver presentato la domanda. Nel manuale è spiegato che il Reddito di cittadinanza è una misura volta a favorire l’inserimento nel mondo del lavoro e, quindi, dopo aver presentato domanda, si deve:

a) attendere la comunicazione dell’Inps di accoglimento o rigetto tramite e-mail e/o sms ai recapiti indicati dal richiedente nel Modello di domanda;

b) in caso di accoglimento, attendere la Reddito di cittadinanza (Rdc) e Pensione di cittadinanza (Pdc)

Mentre al punto 8 del manuale si offrono chiarimenti su come poter rendere la Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID)? Ecco la risposta: “I componenti del nucleo devono rendere la DID entro 30 giorni dall’accoglimento della domanda. Al momento, la DID può essere resa: – presso i Centri per l’impiego; – presso i patronati convenzionati con l’ANPAL. La dichiarazione potrà essere presentata anche sulla piattaforma digitale dell’ANPAL cosiddetta SIUPL. Tale piattaforma è in corso di implementazione”.

Reddito di Cittadinanza e Pensione Cittadinanza, le risposte

A quanto ammonta il beneficio economico è solo un’altra delle tante domande a cui è possibile trovare risposta grazie al manuale dell’Inps.

Infatti a seguire si spiega come e quando avviene il pagamento o come si può utilizzare la Carta del RdC. Invece per quanto riguarda il beneficio economico si chiarisce per quanto tempo viene erogato o se si perde il beneficio economico nel caso di variazione del nucleo familiare. E ancora notizie relative alla compatibilità tra reddito di cittadinanza e Naspi o reddito di cittadinanza e lo svolgimento di attività lavorativa parasubordinata o attività lavorativa autonoma. Si parla anche di possibili cause di decadenza e possibili sanzioni.

In conclusione quello messo a disposizione dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è un manuale utilissimo per avere ulteriori utili ragguagli su Reddito di Cittadinanza e Pensione di Cittadinanza. Per prendere confidenza anche con le modalità pratiche collegate alle due misure.

