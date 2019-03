Dominik Paris: band, peso, figlio e compagna. Chi è il campione di sci Chi è Dominik Paris

Dominik Paris ha portato l’Italia sul gradino più alto vincendo oggi, mercoledì 6 febbraio 2019, la gara di SuperG ad Are. Paris ha vinto la gara battendo la concorrenza di Clarey e Kriechmayr, risultati rispettivamente secondo e terzo nella gara ai Mondiali. Quarto l’altro italiano: Christoff Innerhofer. E non è la prima volta che i due sciatori italiani conquistano risultati importanti.

Dominik Paris, commento dopo la vittoria: una lunga attesa

Felicissimo il campione italiano ha commentato con queste parole la sua vittoria riportate anche da Sky sport: “Dopo le vittorie di Bormio e quella a Kiztbuehel è arrivato anche questo oro. È davvero un anno magico”.

“Sono sceso tra i primissimi, con il pettorale 3. Non avevo punti di riferimento e al traguardo non ero certo della bontà della mia gara. Sono andato a tutto gas ma, nella parte finale, ho dovuto correggere, perdendo tempo e velocità. Poi è stata una lunga attesa per vedere se qualcuno sarebbe stato più bravo di me”.

Dominik Paris, aspetti biografici

Cerchiamo di approfondire insieme alcuni aspetti biografici del campione di sci. Una delle principali curiosità sul suo conto riconduce alla musica. Ed in particolare ad un genere abbastanza ricercato. Infatti Dominik Paris è anche ribattezzato il “metallaro delle nevi”. E questo per la passione che lo lega alla musica metal. Una passione che Paris coltiva attivamente essendo la voce della band “Rise of Voltage”.

Nato a Merano il 14 aprile del 1989, lo specialista delle discipline veloci è alto 183. Paris è diventato genitore a luglio 2018, con mamma Kristina, dopo la nascita del piccolo Niko. Tra le altre curiosità che lo riguardano c’è il tifo per il Milan. E un lutto che ha colpito la sua famiglia per la perdita del fratello maggiore in un incidente stradale. Infine segnaliamo che il papà di Dominik Paris è un istruttore di sci. A proposito del rapporto tra Dominik e suo padre si racconta che quest’ultimo lo ha mandato nell’età della piena adolescenza a spalare letame in una malga sullo Spluga per evitare che le distrazioni e una vita non regolare potessero prendere il sopravvento.

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM