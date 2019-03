Il Collegio 3 2019: cast, conduttore e concorrenti. Streaming e replica Cast e conduttore Il Collegio Rai 2

Pochi giorni ci separavano dalla messa in onda de Il Collegio 2019. Il reality show basato sul format britannico That’ll Teach’me giunge alla sua terza edizione con un bagaglio di ottimi ascolti. Anche in questa nuova stagione 18 adolescenti verranno trasportati in un’epoca diversa e dovranno seguire le regole di quel periodo storico.

Questa volta il reality show ci porterà nel 1968, anno noto per le agitazioni studentesche che coinvolsero tutta l’Europa. Ma quando si apriranno le porte de Il Collegio 2019?

Quando inizia Il Collegio 3 2019: conduttore e guida al programma

Martedì 12 febbraio 2019 alle 21.20 su Rai 2 andrà in onda la prima puntata de Il Collegio 2019. La voce narrante sarà il presentatore Giancarlo Magalli che anche nelle precedenti edizioni ha avuto questo compito. Come già detto in apertura di articolo, Il reality sarà ambientato nel ’68, periodo caratterizzato dalla diffusione di idee rivoluzionarie.

Nel Collegio di Celana, a Caprino Bergamasco, gli studenti impareranno a interagire alla vecchia maniera, senza l’ausilio di cellulari e computer. I ragazzi saranno seguiti nel loro percorso da 7 professori, due sorveglianti ed il preside della scuola. Al termine del programma dovranno sostenere l’esame per ottenere la licenza media al cospetto dei loro docenti. Ma da chi è composta la squadra del Collegio 2019?

Il cast de Il Collegio 3 2019

Per questa stagione il preside della scuola sarà Paolo Bosisio. I due sorveglianti sono Lucia Gravante e Piero Maggio. Ad accompagnare i ragazzi in questo particolare percorso saranno ben sette professori. Andrea Maggi sarà l’insegnante di Italiano ed Educazione Civica e Luca Raina quello di Storia e Geografia. Maria Rosa Petolicchio spiegherà agli studenti Matematica e Scienze mentre Dario Cipani sarà il professore di Educazione fisica.

I ragazzi dovranno studiare l’Inglese con David Wayne Callhan e Musica con Diana Cavagnaro. Completano il cast dei professori de Il Collegio 2019 Alessandro Carnevale, docente di Educazione artistica e Lucia Gravante, Sorvegliante e allo stesso tempo insegnante di educazione tecnica. Ma chi saranno gli allievi di quest’anno?

Il Collegio 2019: i concorrenti

La classe de Il Collegio 2019 è completa e pronta a partire. Protagonisti del reality show saranno 9 ragazzi e 9 ragazze che potranno vivere un’esperienza fuori dal comune. Le studentesse di quest’anno sono: la sedicenne Beatrice Cossu di Bareggio, Marilù Fazzini di 15 anni, la coetanea Ginevra Pirola di Milano e Giulia Mannucci di Roma. Completano il cast delle ragazze, Jennifer Poni di 17 anni, Nicole Rossi di Roma, Alice Carbotti, Cora Fazzini e Noemi Ortona.

A fare compagnia alle ragazze ci penseranno gli studenti Elia Libero Gumiero di Campolongo Maggiore, Esteban Frigerio di 14 anni e Francesco Michael Gambuzza di Massalengo. Gli altri allievi del Collegio sono Youssef Komeiha che ha 16 anni e viene da Napoli, William Carrozzo di Galliate, Riccardo Tosi e Evan Nestola di 15 anni. Completano il cast del Collegio gli studenti Gabriele De Chiara di Roma e il quattordicenne Matias Cavaglia.

