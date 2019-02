Calendario lunare 2019: fasi lunari, eclissi e info per mese Calendario lunare e fasi

Musa ispiratrice di poeti e cantanti, occasione romantica per eccellenza e saggia “amica” in cui trovare risposte e consigli, ecco come si presenta la luna nel 2019.

Calendario lunare 2019, informazioni per ogni mese

Febbraio 2019. Nuova il 4 febbraio, potremmo ammirarla per intero (luna piena) il 19 febbraio. Non solo, quella sera saremmo esposti alla Luna della Neve, così chiamata dai nativi americani perché cadeva (e cade tutt’ora) quando le nevi più pesanti cadono per ricoprire i paesaggi invernali.

Marzo 2019. Nuova il 6 febbraio, la luna sarà piena proprio per l’equinozio di primavera. Poiché l’occasione coincide con la fine dell’inverno e l’inizio della primavera, anche questa luna aveva un nome: Luna del Lombrico (comparsa di animaletti come il lombrico causa il disgelo).

Aprile 2019. Nuova il 5 aprile, sarà Luna Rosa il 19 aprile. Attenzione, perché il nome potrebbe trarre in inganno. Nonostante la nomenclatura, la luna quella notte sarà piena ma non trasmetterà nessun colore rosaceo. Il nome si deve infatti a un fiore (rosa, appunto) che anticipa la fioritura primaverile degli altri fiori.

Calendario lunare 2019: la “blu moon a maggio”

Maggio 2019. Nuova il 4 maggio, tornerà piena il 18 maggio. Anche in questa occasione potremmo farci un’idea sbagliata dei fatti. La luna piena del 18 maggio è chiamata anche Luna Blu, ma di nuovo i colori non centrano. Vi sono diverse teorie che si pongono come spiegazione al nome, una di queste associa l’utilizzo del colore “blu” per indicare la singolarità della distribuzione delle lune piene in un modo che accade solo ogni 3-5 anni (nella primavera 2019 ci sarà la luna piena quattro volte: il 21 marzo, il 19 aprile, il 18 maggio e il 17 giugno).

Giugno 2019. Nuova il 3 giugno, sarà luna piena il 17 giugno. Questa volta in occasione della luna piena si potrà notare un leggere alone rosato causato dalla calura estiva e dalla posizione del nostro satellite rispetto all’atmosfera.

Luglio 2019. Il 16 luglio la luna sarà protagonista della notte con un’eclissi quasi totale, l’oscuramento inizierà alle 20:42 e finirà alle 02:20. Vi sarà poi luna nuova il 2 luglio e chiaramente luna piena il 16 (per chi non lo sapesse, le eclissi si verificano necessariamente durante le fasi di luna piena).

Agosto 2019. In questo mese avremmo due lune nuove, la prima il 1° del mese e la seconda il 30 agosto, mentre ci sarà la luna piena il 15.

Calendario lunare 2019: l’autunno

Settembre 2019. Nuova solo a fine mese, il 28 settembre, il 14 settembre avremmo la Luna (piena) del Raccolto: chiamata così ad indicare il periodo in cui inizia la raccolta agricola.

Ottobre 2019. Anche in questo mese la luna sarà nuova solo a fine mese, il 28 ottobre mentre la luna piena del 13 ottobre apparirà più luminosa del solito, fatto che la farà sembrare più grande, permettendoci di ammirarla al meglio.

Novembre 2019. Luna piena il 12 del mese, la Nuova ci sarà il 26 novembre.

Dicembre 2019. Nuova il 28 dicembre, la luna sarà piena il 12 dicembre. Il 12 del mese vi sarà infatti la così detta Luna delle Lunghi Notti in quanto le notti invernali del mese di dicembre sono sempre più lunghe.

