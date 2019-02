Iliad, Ho mobile e Kena: offerte mobile in ricaricabile a febbraio 2019 Offerte in ricaricabile a febbraio

Nel panorama delle offerte mobile in ricaricabile si inseriscono anche Iliad, Ho.Mobile e Kena Mobile, tre operatori molto apprezzati dagli utenti anche grazie alle vantaggiose promozioni che offrono periodicamente sotto il rapporto della quantità/qualità-prezzo. Andiamo dunque a vedere quali sono le migliori offerte proposte da Iliad, Ho.Mobile e Kena Mobile per il mese di febbraio 2019.

Iliad: offerte mobile febbraio 2019

Le offerte mobile di Iliad per febbraio 2019 sono 2. La prima è Giga 50: il pacchetto comprende minuti e sms illimitati in Italia e in Europa, nonché 50 GB di traffico internet da sfruttare sotto rete 4G/4G+, a cui si aggiungono 4 GB da sfruttare in Europa. Il prezzo? 7,99 euro al mese per sempre, più 9,99 euro che rappresentano il costo della Sim.

L’altra offerta è Voce e riguarda solo chiamate e sms, che sono illimitati. A questo sono da aggiungere 40Mb in 4G/4G+, nonché 40Mb dedicati in Europa. Il pacchetto Voce costa 4,99 euro (per sempre) al mese più i 9,99 euro una tantum per l’acquisto della Sim.

Ho.Mobile: offerte mobile febbraio 2019

Passiamo dunque alle offerte mobile proposte da Ho.Mobile. L’operatore virtuale propone un pacchetto che comprende minuti e sms illimitati più 50 GB di traffico dati in 4G Basic fino a 30 Mbps. Attivabile online, costa 9,99 euro al mese, a cui sono da aggiungere 9,99 euro per il costo della sim e le spese di attivazione. L’offerta è dedicata ai nuovi clienti e a chi proviene da altri operatori. Lo stesso pacchetto, infine, è proposto a 6,99 euro mensili per chi proviene da Iliad, Kena e altri operatori virtuali.

Kena: offerte mobile febbraio 2019

Sono tre le offerte proposte da Kena Mobile per il mese di febbraio 2019. Ecco cosa comprendono i tre pacchetti in promozione e quanto costano.

9,99 euro/mese : minuti illimitati, 500 sms, 50 Giga (rete 4G). Costi aggiuntivi: 9,99 euro per le spese di attivazione; 5 euro per la nuova Sim.

: minuti illimitati, 500 sms, 50 Giga (rete 4G). Costi aggiuntivi: 9,99 euro per le spese di attivazione; 5 euro per la nuova Sim. 7,99 euro/mese : minuti illimitati, 30 sms, 30 Giga (rete 3G). Costi aggiuntivi: 14,99 euro di attivazione e 5 euro di Sim.

: minuti illimitati, 30 sms, 30 Giga (rete 3G). Costi aggiuntivi: 14,99 euro di attivazione e 5 euro di Sim. 4,99 euro/mese: minuti illimitati e 250 MB (rete 3G). Costi aggiuntivi: 14,99 euro di attivazione e 5 euro di Sim.

In tutti e tre i casi la spedizione della nuova Sim è gratuita.

