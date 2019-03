Classifica smartphone 2019: migliori e peggiori valori Sar. Test radiazioni Valori Sar smartphone 2019

La classifica smartphone 2019 emersa negli ultimi giorni riguarda i migliori e i peggiori modelli in quanto a radiazioni emesse. Insomma, i dispositivi che andremo a citare non sono classificati in ordini di specifiche tecniche o valore estetico. Bensì in un ordine che rispetta i valori Sar (Specific Absorption Rate), ovvero l’indice che segnala il tasso di assorbimento specifico energetico delle radiazioni del cellulare sul nostro corpo e che si misura in watt per chilogrammo.

Per quanto riguarda l’Europa il limite da non oltrepassare per non compromettere la sicurezza ammonta a 2 W/Kg. A stilare la classifica smartphone 2019 in quanto a radiazioni emesse ci ha pensato il German Federal Office for Radiation Protection (Bundesamt für Strahlenschutz), ripresa poi da Statista.

Classifica smartphone 2019: i criteri

Le classifiche che andremo a riepilogare sono state stabilite con i criteri dell’ufficio tedesco applicati ai modelli che sono in commercio dal 10 dicembre 2018 prodotti da Apple, Blackberry, Google, HTC, Huawei, LG, Motorola, OnePlus, Samsung, Sony, Xiaomi e ZTE.

Classifica smartphone 2019: i modelli che emettono meno radiazioni

Samsung, LG, ZTE, Motorola e HTC: sono queste le aziende più presenti nella classifica degli smartphone che emettono meno radiazioni. Ecco la lista completa, con il valore Sar accanto al dispositivo specifico (W/Kg).

Samsung Galaxy Note 8 : 0.17;

: 0.17; ZTE Axon Elite : 0.17;

: 0.17; LG G7 : 0.24;

: 0.24; Samsung Galaxy A8 : 0.24;

: 0.24; Samsung Galaxy S8+ : 0.26;

: 0.26; Galaxy S7 Edge : 0.26;

: 0.26; HTC U11 Life : 0.28;

: 0.28; LG Q6/Q6+ : 0.28;

: 0.28; Samsung Galaxy S9+ : 0.29;

: 0.29; Motorola Moto G5 Plus : 0.30;

: 0.30; Motorola Moto Z : 0.30;

: 0.30; Samsung Galaxy J6+ : 0.31;

: 0.31; ZTE Blade A610 : 0.31;

: 0.31; Samsung Galaxy J4+ : 0.32;

: 0.32; Samsung Galaxy S8 : 0.32;

: 0.32; ZTE Blade V9: 0.32.

Classifica smartphone 2019: i modelli che emettono più radiazioni

Ecco invece quali sono i dispositivi “peggiori”, ovvero quelli che emettono più radiazioni. Xiaomi Mi e OnePlus tra i più citati.

Xiaomi Mi A1 : 1.75;

: 1.75; OnePlus 5T : 1.68;

: 1.68; Xiaomi Mi Max 3 : 1.58;

: 1.58; OnePlus 6T : 1.55;

: 1.55; HTC U12 Life : 1.48;

: 1.48; Xiaomi Mi Mix 3 : 1.45;

: 1.45; Google Pixel 3 XL : 1.39;

: 1.39; OnePlus 5 : 1.39;

: 1.39; iPhone 7 : 1.38;

: 1.38; Sony Xperia XZ1 Compact : 1.36;

: 1.36; HTC Desire 12/12+ : 1.34;

: 1.34; Google Pixel 3 : 1.33;

: 1.33; OnePlus 6 : 1.33;

: 1.33; iPhone 8 : 1.32;

: 1.32; Xiaomi Redmi Note 5 : 1.29;

: 1.29; ZTE AXON 7 Mini: 1.29.

