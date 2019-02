Assunzioni Polizia Municipale 2019: bandi in scadenza a febbraio

Assunzioni Polizia Municipale 2019: bandi in scadenza a febbraio Bandi Polizia Municipale a febbraio 2019

Diversi comuni lombardi hanno pubblicato bandi con in palio posti da vigili urbani. Selezioni aperte per aspiranti agenti di polizia municipale anche in Abruzzo. Scadenze comprese tra il 18 e il 27 febbraio.

Assunzioni Polizia Municipale 2019: concorsi in Lombardia

Il comune di Cinisello Balsamo ha indetto un concorso per 10 posti da vigile urbano a tempo pieno e con contratto a tempo indeterminato (categoria C, posizione economica C1). Dei 10 selezionati, 8 verranno assunti già quest’anno mentre i restanti 2 dovranno aspettare l’anno prossimo. Per quanto riguarda i requisiti, necessario l’essere in possesso almeno di un diploma di scuola superiore e della patente di guida di categoria B.

Nel caso in cui le domande superino il numero di 50, sarà organizzata una prova pre-selettiva; detto ciò, è prevista una prova scritta – quiz con quesiti a risposta multipla – e un colloquio orale volto ad appurare le competenze tecnico-giuridiche e attitudinali dei candidati. Per fare domanda di partecipazione – da presentare esclusivamente online tramite il sito del comune di Cinisello Balsamo – c’è tempo fino al 27 febbraio.

Invece, scade il 24 febbraio il termine per partecipare al concorso indetto dal comune di Magnago, provincia di Milano, per un posto da agente di Polizia Locale a tempo indeterminato. La domanda è da inviare tramite Pec ([email protected]) o tramite raccomandata all’indirizzo del comune. È richiesto il possesso di patente categoria A e B.

Ancora prima, giorno 21 febbraio 2019, scade il termine per inoltrare la propria candidatura per il concorso indetto dal comune di Laveno Mombello (Varese) per un posto da istruttore agente di Polizia Locale a tempo indeterminato.

Assunzioni Polizia Municipale 2019: selezione in Provincia di Teramo

Anche il comune di Tortoreto, provincia di Teramo, ha indetto un concorso per agenti di polizia municipale. Nello specifico, la selezione è indirizzata alla formazione di una graduatoria per l’assunzione di un agente di polizia municipale a tempo determinato. Necessario essere in possesso di patente di guida categorie B e A2, oltre che del diploma di scuola superiore. Prevista una prova scritta e un colloquio orale. La propria candidatura va inviata con raccomandata all’indirizzo del comune o tramite Pec ([email protected].it) entro il 18 febbraio.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM