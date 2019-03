Mahmood: fidanzato, biografia ed età. Chi è il vincitore di Sanremo 2019 Vita privata Alessandro Mahmood e chi è

Quanti anni ha Mahmood e con chi è fidanzato? Sono tra le prime due curiosità che le persone cercano sul cantante che, a sorpresa, ha vinto Sanremo 2019. La sua vittoria ha scatenato diverse polemiche, con Ultimo che se l’è presa con i giornalisti e gli esperti, perché al televoto lui era il primo e Mahmood era terzo. Ma alla fine il voto di sala stampa e della giuria degli esperti ha ribaltato tutto, dando lo scettro al cantante milanese. Si è poi sconfinati sul “voto politico” e sulle schiere dei pro e contro, ma alla fine il risultato finale è uno solo: Mahmood ha vinto Sanremo 2019 e rappresenterà l’Italia all’Eurovision Song Contest.

Mahmood: chi è il vincitore di Sanremo 2019

Mahmood, all’anagrafe Alessandro Mahmoud, nasce a Milano il 12 settembre 1992, da madre sarda e padre egiziano. Cresce a Gratosoglio con la madre, dopo che il padre se ne va lasciando la famiglia. Mahmood è molto attaccato alla Sardegna.

I primi passi nel mondo della musica li compie a X Factor 6. Qui entra a far parte del gruppo Under Uomini, sotto la guida di Simona Ventura, ma viene eliminato quasi subito.

Dopo questa esperienza, Mahmood capisce che il mondo della musica è il suo mondo. Allora riprende a studiare seriamente: dopo essersi avvicinato al canto e allo studio della chitarra e del pianoforte da adolescente, dopo il talent show si iscrive in una scuola di musica, dove studia pianoforte, teoria e solfeggio. Per mantenersi lavora nei bar la mattina e inoltre comincia a scrivere i suoi primi brani.

3 anni dopo l’esperienza a X Factor, Mahmood torna a far parlare di sé. Ciò avviene al concorso Area Sanremo, che vince con il brano Dimentica. Lo stesso brano viene portato all’edizione di Sanremo 2016, nella categoria Nuove Proposte, dove arriva quarto.

L’artista non si arrende e continua a lavorare, pubblicando il singolo Pesos e collaborando con altri artisti, scrivendo anche per loro, come nel caso di Hola (I say) di Marco Mengoni. Collabora inoltre con Fabri Fibra ed Elodie, mentre è del 2018 il suo primo EP, intitolato Gioventù bruciata. Ed è proprio questa canzone che vince Sanremo Giovani: il primo posto gli consente di accedere alla Sanremo dei grandi.

Il resto è storia.

Mahmood: vita privata, con chi è fidanzato

Mahmood ha 26 anni ed è molto riservato per quanto riguarda la sua vita privata. Nel 2016 rilasciò un’intervista sul sito Gay.it, nella quale fece alcune dichiarazioni importanti. “Apprezzo molto gli artisti che hanno avuto il coraggio di dichiararsi in pubblico, ma non giudico minimamente chi ancora non ha avuto la forza”, disse a proposito dei coming out. “Credo che ognuno debba dichiararsi quando meglio crede e quando pensa sia il momento più opportuno”. Poi una riflessione sul paese di origine paterna, l’Egitto. “Sono molto legato a quelle terre, pur non essendoci andato moltissime volte. Mi sento impotente, posso solo sperare che la situazione migliori, sia in Egitto sia in tutti quei Paesi dove vi è disparità”.

Dopo quell’intervista si parlò di coming out di Mahmood, ma lui a Vanity Fair rispose che aveva solo rilasciato un’intervista a un sito gay oriented. E che inoltre dichiarare di essere gay “non porta da nessuna parte, se non a far parlare di sé. Se continuiamo con questi distinguo l’omosessualità non sarà mai percepita come una cosa normale, quale è”.

Le ultime notizie parlano invece di una misteriosa fidanzata che però non è stata resa pubblica, ma che gli ha tenuto compagnia durante tutti queste giornate sanremesi. Lo stesso Mahmood ha affermato di avere una ragazza da alcuni mesi, senza però rivelare troppi dettagli al riguardo.

