Quanto guadagna Antonella Clerici: stipendio in Rai e compenso Stipendio Antonella Clerici in Rai

Antonella Clerici, nota conduttrice televisiva italiana classe 1963, è il soggetto contro cui si sta scatenando un’enorme bufera di rumors. Il motivo? Lo stipendio percepito dalla Rai e le voci secondo cui la conduttrice starebbe ancora ricevendo un compenso per La prova del cuoco nonostante sia evidente la sua assenza sulla scena.

Amici 2019: concorrenti, allievi e giudici serale. Quando inizia

La polemica sul compenso in Rai

Una vera “tempesta”, partita da Tiscali News, imperversa su Antonella Clerici e sui vertici della televisione di Stato. Nonostante la Clerici sia impegnata nella conduzione di Portobello, a quanto pare continuerebbe a percepire lo stipendio per il programma La prova del cuoco. La trasmissione culinaria, passata nelle mani di Elisa Isoardi, frutterebbe, secondo Tiscali, ben 230 mila euro nelle tasche di Antonella Clerici. Il cachet niente male, sarebbe giustificato dal fatto che la conduttrice risulta sul libro paga della Rai come consulente esperta ed autrice dei testi de La prova del cuoco. Date le cifre provenienti dalla Rai (circa 2 milioni a stagione) è possibile che l’Italia torni a vedere la Clerici dietro ai fornelli?

Antonella Clerici, “La” conduttrice della Rai

Nata a Legnano nel dicembre del 1963, Antonella Clerici diviene nota al pubblico negli anni novanta, anni in cui è alla conduzione di diversi programmi sportivi sempre per la televisione di Stato. Il lancio a conduttrice di punta (negli anni 2000) si deve proprio alla trasmissione che l’ha trascinata, negli ultimi periodo, al centro di una polemica economica: La prova del cuoco. Il successo del programma, oltre ad affermarla come conduttrice di talento, le ha permesso di condurre anche altre trasmissioni in prima serata (sempre per Rai 1) come: Adesso sposami, Il ristorante, Il Festival di Sanremo 2005, Il treno dei desideri, Ti lascio una canzone, Tutti pazzi per la tele, Il Festival di Sanremo 2010, Sanremo Young e, ultimamente, il remake di Portobello.

La Rai non è la sola ad aver riconosciuto il talento di Antonella Clerici nel tempo. Il successo della conduttrice televisiva è stato, infatti, anche riconosciuto nel corso della sua carriera con la conferenza di diversi premi. Premio Nazionale Alghero Donna di Letteratura e Giornalismo, sezione Giornalismo (1999); il Premio Regia Televisiva per La prova del cuoco, categoria “Top Ten” (2004); Premio Regia Televisiva per Ti lascio una canzone e il Festival di Sanremo 2010, entrambi categoria “Top Ten” (2010); un altro Premio Regia Televisiva categoria “Personaggio femminile dell’anno” (2010); Premio Regia Televisiva per Ti lascio una canzone categoria “Top Ten” e “Miglior programma” (2011).

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM