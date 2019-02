Chi è Boss Doms: figlio, ciuccio ed età del chitarrista di Achille Lauro Chi è Boss Doms

Boss Doms è il nome d’arte di Edoardo Manozzi, artista molto noto negli ambienti musicali italiani e particolare esperto di musica elettronica. Boss Doms (31 anni) affianca Achille Lauro come chitarrista e produttore da diversi anni. I due hanno infatti collaborato alla creazione di diverse canzoni, tra cui Rolls Royce (per i quali sono accusati di plagio) che li ha portati a partecipare alla 69esima edizione del Festival di Sanremo.

Boss Doms: il Festival di Sanremo e la finale con il ciuccio in bocca

Sono state diffuse diverse spiegazioni alla presenza di un ciuccio in bocca alla finale del Festival. Durante l’ultima serata, infatti, Boss Doms è salito sul palco dell’Ariston e si è esibito con un ciuccio in bocca. Il gesto, era un omaggio alla figlia primogenita, Mina. Il neo papà ha infatti voluto fare una dolcissima dedica, sostenuta anche dall’amico e “zio” della bimba, Achille Lauro, salendo sul palco proprio con il ciuccio della piccola. Mina, di sole due settimane, è nata dall’unione con la compagna Valentina Pegorer. Il dj e produttore musicale e la compagna, ex conduttrice del programma radiofonico Occupy Deejay su Radio Deejay, si sono conosciuti nel 2017 durante l’edizione di Pechino Express a cui hanno partecipato entrambi.

Boss Doms: la carriera, dagli esordi alla collaborazione con Achille Lauro

Boss Doms cresce coltivando la sua passione per la musica, che inizia a studiare a 10 anni come autodidatta. Dopo alcune collaborazioni con diversi rapper, nel 2011 riesce a esprimere al meglio il suo talento arrivando al successo con Dustep, brano remix di Jah Army di Stephen & Damian Marley. Le produzioni del dj sono molto libere e spaziano fra Electro House, Dubstep e Glitch Hop. Dopo aver diviso il palco con diversi grandi artisti, la collaborazione di maggior successo rimane quella con il rapper romano, Achille Lauro. I due, infatti, a conferma del successo (oltre la polemica) ottenuto al festival di Sanremo hanno dichiarato di sentirsi, ormai, un vero e proprio duo: “[…] ci vogliono due persone cardine: uno che parla e uno che suona”.

