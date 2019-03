Michele Braganti a Sanremo Young 2019: età, biografia e chi è Chi è Michele Braganti di Sanremo Young

Michele Braganti, 17 anni, è uno dei giovanissimi concorrenti in gara a Sanremo Young 2019. Il talent show andrà in onda su Rai 1 dal 15 febbraio al 15 marzo tenendo “caldo” per un altro mesetto il palco del Teatro Ariston. Michele Braganti si sfiderà a “colpi di musica” con altri 19 concorrenti, tutti giovani aspiranti talenti della musica italiana. A decidere la sua partecipazione a Sanremo Young è stata la commissione composta dalla stessa conduttrice, Antonella Clerici, Gianmarco Mazzi e il Maestro Diego Basso.

Non è detto, però, che il giovane Michele abbia la possibilità di proseguire la competizione. Durante la prima puntata della seconda edizione di Sanremo Young, infatti, vi sarà una selezione dei dieci cantanti che si contenderanno la vittoria. Si presenteranno quindi sul palco in 20 ma solo la metà di loro potrà proseguire in gara. Qui di seguito tutti i nomi degli artisti che vedremo salire sul palco Ariston il 15 febbraio:

Maria Grazia ASCHEI Leonardo Pio BONO Michele BRAGANTI Leonardo CABIDDU (Leo Cabid) Ilenia CAFAGNO Giovanna CAMASTRA Luigi CASCIO Giuseppe CICCARESE Laura FANTAUZZO (LEYRA) Tecla Marianna INSOLIA Eden LORENNA Clara PALMERI Aurora PANZANARO Pietro PELOSO (HALIEN) Giovanna PERNA Sofia TORNAMBENE (KIMONO) Massimo URBANELLI (MAXI URBAN) Antonio VAGLICA Marco VINCI Beatrice ZOCO

Chi è Michele Braganti, concorrente a Sanremo Young

Al momento del giovane Braganti sappiamo solo che ha 17 anni ed è residente a San Giustino, in provincia di Perugia. Il canto è la sua più grande passione tanto che la selezione a Sanremo Young 2019 è “un sogno che si realizza”. Oltre al canto, come è visibile anche dalle sue pagine social, Michele si diletta con la chitarra e il pianoforte, due strumenti per i quali sembra avere un grande talento. L’opportunità, se si aggiudicherà tra i migliori 10 talenti durante la prima serata, di Sanremo Young non rappresenterà il suo vero “battesimo” nel mondo musicale. Il ragazzo ha infatti alle spalle un inedito, Dimmi dov’è il sole!.

