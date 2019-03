App Bancoposta: buoni fruttiferi e libretto postale online, come si usa Come funziona l’app Bancoposta

Con la app Bancoposta sarà possibile anche gestire il risparmio postale comodamente da smartphone. È questa una delle novità più importanti dell’applicazione che si può scaricare gratuitamente sia sul Google Play Store, sia sull’Apple Store. Grazie alle nuove funzionalità sarà quindi possibile monitorare il saldo e la lista dei movimenti e per i titolari di Libretto Smart anche sottoscrivere e gestire i buoni fruttiferi postali e gestire direttamente gli strumenti dedicati al risparmio postale.

App Bancoposta: cos’è e come funziona

Come spiega la pagina dedicata sul sito di Poste Italiane, grazie all’app Bancoposta sarà possibile controllare il saldo e la lista dei movimenti della Postepay e del proprio conto corrente Bancoposta. Tra le ultime novità spicca la funzione che consente di gestire anche Buoni e Libretti. In più sarà possibile pagare i bollettini utilizzando la fotocamera, inviare denaro ed effettuare ricariche.

Per monitorare entrate e uscite ci si potrà recare nella sezione Le Tue Spese e visualizzare i movimenti di denaro dentro le categorie di spesa, impostando notifiche e obiettivi di spesa e tenendo sempre sott’occhio la propria situazione economica. La funzione di monitoraggio sarà coadiuvata da intuitivi grafici e report.

App Bancoposta: la novità del Risparmio Digitale

Tra le novità dell’app Bancoposta spicca un recente aggiornamento che ha arricchito l’applicazione di ulteriori funzioni di controllo e gestione. Da pochi giorni è quindi possibile visualizzare il saldo e la lista movimenti dei propri Libretti, nonché sottoscrivere e gestire buoni fruttiferi postali. Inoltre si potranno attivare le Offerte Supersmart, associare il proprio conto corrente bancario al Libretto Smart e ricaricare la carta Postepay.

App Bancoposta: gestione Buoni e Libretti

Come esemplifica Poste, ecco cosa si potrà fare con le nuove funzionalità dell’app Bancoposta per gestire e controllare buoni e libretti postali.

Controllare e gestire saldo e lista movimenti del Libretto Postale;

del Libretto Postale; Sottoscrivere e gestire buoni fruttiferi postali;

postali; Attivare offerte Supersmart ;

; Associare il proprio conto corrente bancario al Libretto Smart al fine di poter effettuare bonifici sul Libretto;

al Libretto Smart al fine di poter effettuare bonifici sul Libretto; Controllare posizione e valore dei Buoni dematerializzati regolati sul conto corrente Bancoposta e sui Libretti;

regolati sul conto corrente Bancoposta e sui Libretti; Trasferire somme dal Libretto Smart al libretto/conto corrente Bancoposta e viceversa;

dal Libretto Smart al libretto/conto corrente Bancoposta e viceversa; Ricaricare la carta Postepay.

App Bancoposta: come scaricarla e usarla

Se il nostro smartphone è un iPhone o un telefono Android, bisognerà recarsi sul proprio store (rispettivamente App Store e Play Store), digitare sulla casella di ricerca BancoPosta e quindi selezionare Installa. Una volta effettuato il download potremo aprire l’applicazione e iniziare a utilizzarla associando i nostri dati e seguendo le istruzioni indicate.

La Home risulta piuttosto intuitiva, avendo sotto gli occhi già il saldo restante nella carta e nel conto. Al centro potremo trovare diverse opzioni, anche scorrendo. Con un semplice touch avremo dunque la possibilità di operare la funzione desiderata. Si tratta delle cosiddette “operazioni veloci”, dove si possono trovare anche i pagamenti frequenti che si potranno ripetere senza dover reinserire i dati richiesti.

Le operazioni sono rapide: per fare un bonifico, ad esempio, selezionando l’apposita voce, occorrerà inserire i dati del beneficiario, la causale e l’importo. Infine bisognerà autorizzare l’operazione utilizzando il codice PosteID ed eventualmente salvarla in caso si debba ripetere in futuro per far sì che l’operazione diventi ancora più veloce. Per accedere alle altre sezioni dell’applicazione, bisognerà invece esplorare e utilizzare il menu laterale e selezionare la voce desiderata.

