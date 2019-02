Conguaglio Irpef febbraio 2019: stipendio dimezzato in busta paga, per chi

Conguaglio Irpef febbraio 2019: stipendio dimezzato in busta paga, per chi Stipendio dimezzato per conguaglio Irpef

I sindacati lanciano un allarme riguardante gli stipendi del personale militare e soprattutto civile dipendente del Ministero della Difesa. Anche nel 2019, però, le trattenute del conguaglio Irpef avverranno in unica soluzione.

Conguaglio Irpef: una pratica consolidata

La denuncia è partita da Fp-Cgil, Cisl-Fp, Uil-Pa e Confsal: il personale civile e militare del Ministero della Difesa subirà una grossa riduzione dello stipendio nel mese di febbraio. Il cedolino, visibile su Noipa, avrà un importo notevolmente inferiore alle aspettative per via del conguaglio fiscale. In pratica, il personale dipendente del Ministero della Difesa avrà delle trattenute sullo stipendio comprese tra il 50% e il 65% a seconda dei casi.

Insomma, c’è il rischio concreto che, a febbraio, i lavoratori prendano metà o, addirittura, un terzo della normale retribuzione. Non è la prima volta che si verifica una tale situazione. D’altra parte, è stato spesso richiesto un cambio di passo dalle associazioni di categoria: invece di addebitare le trattenute in un’unica soluzione si potrebbe attuare una loro dilazione. Il Ministero ha finora sempre rifiutato di modificare le modalità di riscossione del conguaglio fiscale.

Conguaglio Irpef: possibili soluzioni

Non solo per ottenere la possibilità di rateizzazione del conguaglio Irpef, anche per evitare gli annosi problemi riguardanti le procedure di accredito delle buste paga del personale dipendente dal Ministero della Difesa, i sindacati chiedono di togliere la gestione degli stipendi a NoiPa. In tal caso potrebbe essere direttamente il Ministero a occuparsi di gestire gli stipendi.

Tuttavia, una soluzione più semplice per evitare un’unica consistente tranche di trattenute potrebbe consistere in un aumento dell’1% del prelievo fiscale nella busta paga mensile. Detto ciò, non si può più far niente per evitare tale somministrazione delle trattenute per il 2019. Inoltre il cedolino di febbraio è già visibile su Noipa, nella sezione “consultazione documenti” dell’area personale dei dipendenti.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM