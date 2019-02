John Travolta: figlio, età e moglie. Chi è l’attore americano Chi è John Travolta

John Joseph Travolta è nato a Englewood in New Jersey il 18 febbraio 1954. John è il più giovane di sei figli e fin da piccolo recita in alcuni musical tra cui “Who’ll Save the Plowboy?”. A dodici anni, spinto dalla madre, John si iscrive in una scuola di recitazione di New York in cui studia anche canto. A diciotto sale per la prima volta sul palcoscenico dei teatri dell’off Broadway con lo spettacolo “Rain” e successivamente inizia a far parte della compagnia teatrale di “Grease“.

L’inizio della carriera di John Travolta

Nel 1975 l’attore appare sul grande schermo in film horror quali “Il maligno” e “Carrie-lo sguardo di Satana“. Dopo due anni viene chiamato per interpretare il protagonista- giovane proletario italo-americano che si scatena in discoteca il sabato sera-di un film il quale ha avuto un successo internazionale “La febbre del sabato sera“.

John Travolta: il declino per l’attore

Gli anni ’80 segnano il declino della sua carriera artistica e in quegli anni inoltre John subisce un grave lutto: la sua compagna perde la vita a causa di un cancro. Da quel momento riceve molte proposte ma l’attore rifiuta la maggior parte dei ruoli e questi rifiuti lo porteranno ad essere un attore di secondo piano.

John Travolta: la carriera dell’attore

John Travolta rifiuta diverse partecipazioni nel film tra cui il ruolo di protagonista in “Forrest Gump” nel 1994 e lo stesso anno il regista-che poi diventerà una star- Quentin Tarantino lo riporterà alla luce grazie al film “Pulp Fiction”. Il film lo consacra star e riceve molte nomination quali Oscar, Cannes, Berlino. Travolta vince inoltra un David di Donatello e delle candidature ai Golden Globe e agli oscar come migliore attore protagonista grazie a “Get Shorty”.

John Travolta: continua il successo

Nel 1996 John recita nel film “Phenomenon” e in “Nome in codice: Broken Arrow” e l’anno successivo nel celebre film “Face/Off- Due facce di un assassino”, in “She’s so lovely-Così carina” e nel 1998 in “I colori della vittoria“, il quale gli porta una nomination ai Golden Globe. Travolta, all’apice della sua carriera, si specializza nei film thriller e nei film d’azione e recita quindi nel 1998 in “A civil action” e nel 2001 in “Codice-Swordfish“. Sarà il testimonial di Sky e nel 2007 ritorna sul grande schermo con il film “Hairspray“

John Travolta: vita privata dell’attore

John Travolta si sposa con la collega Kelly Preston nel Settembre del 1991 a Parigi. La cerimonia nuziale viene celebrata secondo il rito della religione di Scientology ma in quell’anno la Chiesa di Scientology non era ancora stata riconosciuta negli USA e quindi una settimana dopo John e Kelly celebrano il rito civile a Daytona Beach, in Florida. Dal loro matrimonio nascono Jett ed Ella Bleu. Il 2 gennaio 2009 il figlio muore mentre è in vacanza con la famiglia a causa di un colpo apoplettico.

