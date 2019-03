Papa Francesco a Napoli: data, percorso e orario. Dove vederlo Data Papa Francesco a Napoli nel 2019

La visita di un Pontefice si trasforma molto spesso in una vera e propria festa per la comunità. Perciò l’annuncio di una nuova visita di Papa Francesco a Napoli sta suscitando molto entusiasmo tra i fedeli. La visita è calendarizzata per il 21 giugno 2019. Ad annunciare l’arrivo di Papa Francesco è stato il cardinale di Napoli Crescenzio Sepe ed il gesuita padre Pino Di Luccio nella sua veste di vicepreside della sezione San Luigi della Facoltà.



Papa Francesco, il programma della giornata a Napoli

Infatti nelle ore che il Papa trascorrerà a Napoli ci sarà la sua partecipazione al convegno dedicato a San Luigi e promosso dalla Pontificia Facoltà Teologica di via Petrarca. L’arrivo è previsto alle ore 9:00 in elicottero, mentre a pranzo sarà ospite dei gesuiti. La ripartenza è fissata alle ore 15:00 quando rientrerà in Vaticano.

Dopo l’arrivo in elicottero raggiungerà con delle auto la Pontificia Facoltà in via Petrarca. Lì dove ad a dare l’accoglienza in terra campana ci saranno il cardinale Sepe, il vescovo di Nola Francesco Marino, il preposito generale della Compagnia di Gesù Arturo Sosa Abascal e il preside della Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale Gaetano Castello.

Papa Francesco, un attesissimo ritorno in Campania

Intenso il significato teologico dell’incontro. Infatti nella giornata è prevista la relazione dal titolo: “La teologia dopo Veritatis Gaudium nel contesto del Mediterraneo”. Inoltre Papa Francesco come racconta il quotidiano Il Mattino presenterà il documento sulla Fratellanza umana firmato ad Abu Dhabi il 4 febbraio con il grande imam di al-Azhar Ahmed al-Tayeb. La seduta pubblica dell’incontro si svolgerà sul piazzale antistante la Facoltà

Il Papa è stato a Napoli pochi anni fa, esattamente il 21 marzo 2015. Ricordiamo che Jorge Mario Bergoglio è nato a Buenos Aires il 17 dicembre 1936. Il Papa ha dunque 83 anni. Mario Jose, suo padre, è stato ferroviere mentre sua madre Maria Sivori è stata casalinga. La coppia ha avuto in totale cinque figli, compreso colui che nel 2013 è diventato Papa.

