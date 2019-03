Quanto guadagna Elisa Isoardi: stipendio in Rai a “La prova del cuoco” Stipendio Elisa Isoardi nel 2019

Elisa Isoardi è nata a Cuneo il 27 dicembre 1982. A 15 anni si trasferisce a Roma per studiare in un collegio di suore in cui studia anche ragioneria. A 18 anni partecipa a diversi concorsi di bellezza tra cui Miss Italia nel 2000 in cui vince la fascia di Miss Cinema. Da questa vittoria arrivano diverse opportunità per lavorare in televisione: nel 2005 infatti conduce la trasmissione “Italia che vai” con Guido Barlozzetti su Rai Uno e dopo due anni conduce il Festival di Castrocaro accanto a Massimo Giletti.

Quanto guadagna Antonella Clerici: stipendio in Rai e compenso

La carriera di Elisa Isoardi

La Isoardi nel 2007 inizia a condurre la trasmissione pomeridiana di Rai Uno “Effetto Sabato” e l’anno successiva sarà al timone del programma “Sabato e Domenica Estate” insieme ad Attilio Romita. Dal 2008 sostituirà Antonella Clerici nel programma “La prova del cuoca” in onda su Rai Uno. Inizialmente Elisa Isoardi doveva condurre fino al 2009 ma invece il presidente della Rai ha deciso che sarebbe stata proprio lei la futura conduttrice del programma.

La carriera continua

A febbraio del 2009 presta la sua immagine per alcune telepromozioni all’interno del Festival di Sanremo e nel mese di giugno le viene affidata la conduzione dell’Oscar del vino.

La vita privata di Elisa Isoardi

Nel 2015 Elisa Isoardi inizia una relazione sentimentale con il leader politico Matteo Salvini ma la relazione durò solo un paio di anni: infatti sui vari giornali di gossip sono apparse delle foto-nell’estate del 2017- della bella conduttrice insieme ad un altro uomo, probabilmente un avvocato.

Quanto guadagna Elisa Isoardi

La domanda che molti si pongono riguarda il cachet di Elisa Isoardi. La risposta non è certa, infatti la cifra esatta non si sa. Si pensa che il guadagno sia intorno ai 230 mila euro anche perché la bella Isoardi è una consulente esperta e aiuta gli autori a scrivere e preparare le varie puntate de “La prova del cuoco”.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM