Maria Grazia Aschei a Sanremo Young 2019: età, chi è e carriera Chi è Maria Grazia Aschei

Maria Grazia Aschei è trla clericikla clericia i giovani talenti scelti per partecipare a Sanremo Young 2019. La seconda edizione del talent show, condotto da Antonella Clerici, andrà in onda su Rai 1 dal 15 febbraio al 15 marzo. Il programma si articola in 5 appuntamenti (uno a cadenza settimanale), al Teatro Ariston. Durante la prima serata ci saranno già delle eliminazioni, il gruppo dei concorrenti verrà infatti diviso a metà: solamente 10 dei 20 ragazzi scelti potrà continuare a gareggiare.

I partecipanti, di età compresa tra i 14 e i 17 anni, dovranno battersi utilizzando le canzoni che hanno fatto la storia del Festival di Sanremo (ospiti nazionali e internazionali compresi). L’artista che riuscirà a conquistare il primo posto, vincerà anche il diritto a partecipare Sanremo Giovani 2020. I giovani artisti verranno giudicati da Rita Pavone, Shel Shapiro e Maurizio Vandelli, Belen Rodriguez, Amanda Lear, Angelo Baiguini, Enrico Ruggeri, Gigi D’Alessio, Giovanni Vernia e Baby K.

Chi è Maria Grazia Aschei?

Maria Grazia Aschei, 16 anni, è di Robbio (in provincia di Pavia). Classe 2002, Maria Grazia è una studentessa al Liceo Musicale “Casorati” di Novara. L’arte e la musica la accompagnano da sempre, fin da piccolissima, infatti, si dedica allo studio del canto moderno, lirico e della danza. Dopo aver lasciato quest’ultima disciplina per problemi di salute, la giovane decide di approfondire e dedicarsi completamente alla musica, studiando canto e pianoforte. Le voci che ispirano Maria Grazia sono quelle di tutti i tempi, da Nina Simone a Céline Dion, mentre il punto di riferimento “massimo” è Fabrizio De André.

L’esperienza a Sanremo Young 2019 è un grande punto di partenza per far decollare la propria carriera artistica. Nonostante l’età, però, la giovane Aschei ha alle spalle diverse vittorie importanti. Ha vinto il concorso collaterale al festival della canzone italiana di Sanremo “Una voce per sognare”; ottiene anche il Premio della critica alla 17° edizione del Festival voci d’Oro di Montecatini.

