Manca meno di un mese all’inizio del Carnevale 2019, occasione generale di riprendere i festeggiamenti lasciati, a malincuore, il 6 gennaio. Oltre ad essere una buona scusa per far festa, il Carnevale è anche un’ottimo alibi per riempirsi di dolci. Tra questi, vi sono le caratteristiche chiacchiere, bugie e frappe: tre nomi per la stessa gustosa ricetta, offerta da Carlo Gaiano.

Prima di iniziare, assicuratevi di avere tutti gli ingredienti necessari a portata di mano: 1 kg di farina di tipo 00; 6 uova; 200 gr. di zucchero: 1 bicchiere di vino secco o grappa; 100 grammi di burro o strutto; 1 pizzico di sale; 100 gr. di cioccolato fondente o al latte; 1 cucchiaio di zucchero a velo.

Ecco la ricetta per le chiacchiere friabili



Mettete la farina in un contenitore, rompete ed aggiungete le uova ed iniziate ad impastare. Man mano che impastate, aggiungete il vino un po’ per volta, aggiungete poi lo strutto e lo zucchero ed anche un pizzico di sale fino. Continuate ad impastare e se vi accorgete che l’impasto è un po’ duro, aggiungete una parte d’acqua ed una di vino (ad. Esempio, 2 cucchiai d’acqua e 2 di vino), al contrario, se vi accorgete che l’impasto è troppo liquido, aggiungete un po’ di farina. Quando l’impasto avrà la consistenza giusta, passatelo su una spianatoia leggermente infarinata e continuate ad impastarlo per qualche minuto.

Dategli una forma tonda, coprite con la pellicola e lasciatelo a temperatura ambiente sulla spianatoia per 15-30 minuti. Passati 15-30 minuti, tagliate a pezzetti l’impasto e stendetele i pezzetti con un mattarello e poi, tagliate a strisce con una rotellina. Mettete abbondante olio di semi di girasole a scaldare bene e quando sarà bollente (provate con un pezzetto di pasta) iniziate a friggere. Solitamente le frappe dovrebbero cuocere circa 1 minuto per lato (se non molto spesse, anche meno di un minuto), giratele dunque subito e poi mettetele ad asciugare su della carta da cucina assorbente.

Mettete a sciogliere a bagnomaria un pezzo di cioccolato fondente e poi versatelo sulle chiacchiere e lasciate sgocciolare. Spolverate le frappe con dello zucchero a velo e… mangiatele calde o al massimo tiepide, saranno friabilissime!

Qui, il video della ricetta.

