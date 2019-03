Legge 104: cambio gomme e detrazioni fiscali, quando sono concesse? Cambio gomme auto con Legge 104

I titolari di Legge 104 possono beneficiare di alcune agevolazioni fiscali legate all’auto. Queste riguardano in particolare la detrazione Irpef del 19% sull’acquisto di un’auto nuova e l’Iva agevolata al 4%. Tale beneficio si applica sia ai soggetti con disabilità, sia ai familiari che li hanno fiscalmente a carico. Tra le agevolazioni fiscali che rientrano nel settore dell’auto, figurano anche quelle legate alla manutenzione ordinaria e straordinaria? E, più nello specifico, tanto per fare un esempio, su un’operazione come il cambio gomme può essere concessa una detrazione?

Legge 104: detrazioni fiscali auto, cosa dice la normativa

Per rispondere alla domanda sopra riportata bisogna fare riferimento alla normativa di riguardo, che si può consultare nella risoluzione n. 306/E del 17 settembre 2002 dell’Agenzia delle Entrate. Per quanto riguarda l’Iva l’applicazione dell’aliquota ridotta del 4% non spetta relativamente alle prestazioni di manutenzione e riparazioni in genere. Spetta invece solo sulle prestazioni rese dalle officine per l’adattamento tecnico e strumentale del veicolo.

Discorso diverso per ciò che concerne la detrazione Irpef, che può essere applicata per le spese di riparazione dei veicoli adattati. Ma che può essere utilizzata una sola volta in un periodo di 4 anni ed entro un tetto ammontante a 18.075,99 euro. Tale detrazione si applica tuttavia solamente agli interventi di manutenzione straordinaria, come ad esempio può essere la riparazione del veicolo dovuta a un incidente o l’installazione di un impianto Gpl.

Legge 104: cambio gomme, spetta la detrazione?

Quanto sopra detto esclude dunque dalla detrazione Irpef gli interventi di manutenzione ordinaria. Si parla quindi di revisione dell’auto, ma anche dei normali interventi periodici finalizzati a contrastare la normale usura dell’auto. Tra questi interventi, ovviamente, si annovera anche il cambio gomme, per cui non spetta quindi alcuna agevolazione fiscale.

