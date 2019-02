Cedolino pensione Inps marzo 2019 e calendario pagamento, le date Data accredito pensione a marzo 2019 e cedolino

In merito al cedolino pensione anche per il 2019, così come già accaduto nel 2018, l’accredito del pagamento è previsto per il primo giorno bancabile del mese. Fa ovviamente eccezione il mese di gennaio, in cui il giorno del pagamento è stato il 3, ovvero il secondo giorno bancabile del mese. In tutti i mesi del 2019, il pagamento arriverà nel primo giorno del mese, a parte quei mesi in cui lo stesso è festivo. In quest’ultimo caso l’accredito arriverà il primo giorno bancabile. Si precisa inoltre che il pagamento può differire in quanto a tempistiche qualora l’erogazione avvenga tramite banca o Poste Italiane.

Cedolino pensione Inps: cos’è e come accedere

Prima di andare a elencare il calendario completo con tutte le date di pagamento, è utile riepilogare cos’è il cedolino pensione Inps e come accedere al servizio. Quest’ultimo consente di consultare il cedolino pensione, verificare l’importo dei trattamenti liquidati mensilmente e scoprire le cause delle eventuali variazioni degli importi. Al servizio, rivolto ai pensionati, è possibile accedere anche tramite dispositivo mobile. Tramite il servizio Inps sul cedolino pensione sarà possibile visualizzare l’ultimo cedolino e confrontarlo con quelli precedenti, oltre a valutare le eventuali comunicazioni e gestire le deleghe sindacali sui trattamenti pensionistici. Disponibile anche il recupero e la stampa della Certificazione Unica.

L’accesso al servizio è effettuabile sia tramite desktop sia tramite dispositivo mobile. Per entrare bisognerà inserire il proprio codice fiscale e il Pin Inps, ma l’accesso può essere effettuato anche tramite identità digitale SPID o Carta Nazionale dei Servizi.

Cedolino pensione Inps: calendario dei pagamenti, le date

Con la circolare n. 122/2018 l’Inps ha pubblicato il calendario con le date di accredito del pagamento delle pensioni per tutto l’anno 2019, prendendo in considerazione anche le eventuali differenze di erogazione tra banca e Poste Italiane.

Mese/2019 Giorno Accredito Poste Giorno Accredito Banche Gennaio 3 3 Febbraio 1 1 Marzo 1 1 Aprile 1 1 Maggio 2 2 Giugno 1 3 Luglio 1 1 Agosto 1 1 Settembre 2 2 Ottobre 1 1 Novembre 2 4 Dicembre 2 2

