Meraviglie Alberto Angela 2019: anticipazioni puntate e quando inizia Anticipazioni Meraviglie – la penisola dei tesori

È stato uno dei programmi più amati della scorsa stagione televisiva e non poteva non tornare anche quest’anno. Stiamo parlando di Meraviglie – La penisola dei tesori, presentato da Alberto Angela. Quest’anno sono previste 4 puntate e già si conoscono diversi dettagli al riguardo. Il primo trailer del programma è andato in onda durante il Festival di Sanremo 2019 e ha subito acceso la curiosità dei fan. Ecco dunque cosa vedremo nelle nuove puntate di Meraviglie e quando inizia il programma.

Meraviglie Alberto Angela: di cosa parla

Come scritto sul sito della Rai, Alberto Angela ci accompagnerà in un nuovo viaggio alla scoperta delle Meraviglie italiane, che rendono il nostro Paese una penisola dei tesori. In tutto saranno 4 puntate, per 12 tappe di un itinerario dove l’arte e le bellezze naturali avranno un ruolo di primo piano. Attori protagonisti: i siti italiani riconosciuti dall’Unesco come patrimonio dell’umanità.

La prima edizione ha riscosso un notevole successo di pubblico e critica. La seconda edizione sarà arricchita da alcuni tra i personaggi più rappresentativi della creatività italiana, con un occhio di riguardo verso le eccellenze produttive del nostro Paese.

Meraviglie Alberto Angela: anticipazioni puntate

Ad anticipare cosa vedremo nelle nuove puntate ci ha pensato lo stesso Alberto Angela in un’intervista a TV Sorrisi e Canzoni. La prima puntata vedrà protagonisti alcuni luoghi immortali del nostro Paese: si comincia dalla Costiera Amalfitana, paesaggio ricco di bellezze naturali, ma anche di storia che il conduttore ripercorrerà nel dettaglio. Seguirà poi Roma, e più nello specifico Piazza Navona, per poi recarsi a Mantova, città dei Gonzaga.

La seconda puntata sarà incentrata su Ravenna, per poi varcare il Tirreno e arrivare fino in Sardegna e quindi tornare nel “continente”, e più nello specifico a Napoli, al Teatro San Carlo. Anche la terza puntata vedrà tre tappe in tutto: si comincia a Urbino, si prosegue per Lecce e infine si salirà al nord, fino al Monte Bianco.

Quarta e ultima puntata ancora da non perdere: verranno toccate la città di Parma, le suggestive Grotte di Frasassi e infine la Val di Noto in Sicilia.

Meraviglie Alberto Angela: quando inizia, orario e diretta tv

La nuova edizione di Meraviglie di Alberto Angela sarà anticipata da un’anteprima che sarà trasmessa sabato 2 marzo alle ore 24.05. La prima puntata andrà in onda martedì 12 marzo alle ore 21.25 su Rai Uno. La seconda e la terza puntata saranno trasmesse sempre alla stessa ora martedì 19 marzo e 2 aprile, mentre il finale è previsto per martedì 9 aprile.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM