Demetra Bellina: età e Instagram. Chi è Linda, la ragazza dal cuore di latta Chi è Demetra Bellina

Demetra Bellina è una attrice nata ad Udine il 28 luglio del 1995. Alta 1 metro e 70 centimetri è la protagonista del brano con cui Irama ha partecipato al Festival di Sanremo dal titolo “La ragazza con il cuore di latta”.

Demetra Bellina: Instagram e carriera

Abbastanza attiva su Instagram dove ha superato da poco i 6000 follower, l’attrice si è trasferita per ragioni di studio e di lavoro da qualche anno a Roma. Tra le sue prime esperienze ci sono sia il cinema che le serie tv. Infatti, ha lavorato al cinema nel 2017 in “Youtopia” con la regia di B. Carboni. Mentre sul fronte delle serie tv ha avuto ruoli, tra gli altri, nel 2018 in “Dimmi di te” con la regia di Vicario nel 2017 in “Non uccidere 2” con la regia di C. Noce.

Come riferisce la testata Udinetoday.it l’artista ha avuto sin da subito le idee chiare sul suo avvenire. “Ho capito a 9 anni che volevo fare musica e teatro. Era una recita a scuola, frequentavo la De Amicis, e avevo la parte da solista interamente in friulano. Da lì in poi ho fatto di tutto per diventare quella che sono oggi”. Nello stesso articolo si associa l’attività professionale di Demetra Bellina all’agenzia Volver a cui la giovane ha dedicato – tramite social – un particolare ringraziamento per la sua partecipazione artistica al Festival.

Demetra Bellina, protagonista del video del brano presentato da Irama al festival

Di seguito il video in cui Demetra Bellina è co-protagonista insieme a Irama. Come già detto, la canzone è stata in gara nell’ultima edizione del festival di Sanremo presentato da Claudio Baglioni con Virginia Raffaele e Claudio Bisio.

Prima di concludere vediamo qualche nota biografica su Irama.

Irama Plume, al secolo Filippo Maria Fanti, è stato il vincitore della 17esima edizione di Amici di Maria De Filippi. Nel 2019 è tornato per la seconda sul palco dell’Ariston. Nato a Carrara il 20 dicembre del 1995, Irama è cresciuto a Monza con i genitori e la sorella. La sua passione per la musica inizia prestissimo, arrivando a comporre la sua prima canzone a soli sette anni. Il suo nome d’arte (anagramma del suo secondo nome) vuol dire “ritmo” in malese mentre la scelta dell’aggiunta “plume” è giustificata dal fatto che il cantante porti sempre addosso delle piume, spesso sotto forma di orecchini: “Le piume sono un elemento che mi appartiene sia sopra che sotto al palco, le porto sempre. Non fanno parte della mia cultura, ma sono un’identità. Irama ha le piume”.

