Carnevale Venezia 2019: date, tema, periodo e feste. Il programma

A Venezia il Carnevale riparte dal successo dell’edizione 2018. Il programma ricco di appuntamenti copre il periodo compreso tra il 16 febbraio ed il 5 marzo, come da calendario annuale. Dal sito ufficiale del Carnevale di Venezia è possibile leggere cosa ha rappresentato l’ultima edizione in termini di presenza.

“40.000 mila presenze per i due voli, 11.000 mila persone per la prima parte della Festa Veneziana di sabato, 700 vogatori mascherati al corteo acqueo della seconda parte, 1000 presenze all’Official Dinner Show and Ball a CàVendramin Calergi, oltre 50 gli spettacoli nei teatri e nei musei. A Mestre 36 ore di spettacoli, 150 rappresentazioni, 270 artisti, 7 punti spettacolo in città: questi i numeri del Carnevale 2018”.

Carnevale Venezia 2019, il ricco programma

Del vasto programma di appuntamenti proponiamo di seguito una sintesi con gli appuntamenti più importanti.

Sabato 16 febbraio – Apertura Carnevale di Venezia 2019. Ad aprire i festeggiamenti – come riporta venetoinside.com – la tradizionale Festa veneziana sull’acqua presso il Canale di Cannaregio.

Domenica 17 febbraio – corteo acqueo del Coordinamento Associazioni Remiere Voga alla Veneta a partire dalle ore 11:00 e per l’intera mattinata.

Sabato 23 febbraio: nel primo pomeriggio – intorno alle ore 14.00 – il tradizionale “Corteo delle Marie” con la presentazione ufficiale delle Marie del Carnevale 2019.

Domenica 24 febbraio: apertura ufficiale dei festeggiamenti di Piazza San Marco.

28 febbraio – Giovedì Grasso: nella giornata è prevista una rievocazione della vittoria del doge Vitale Michiel II sul patriarca Ulrico di Aquileia e i 12 feudatari ribelli, avvenuta proprio nel giovedì grasso del 1162.

Sabato 2 marzo: sfilata dei Carri di Marghera.

Domenica 3 marzo: Piazza San Marco ma non solo (feste anche a Mestre) diventa il fulcro della tre-giorni di festeggiamenti che accompagnano la conclusione del Carnevale di Venezia 2019.

Martedì 5 marzo 2019: il Carnevale di Venezia termina i festeggiamenti con la proclamazione della Maria del Carnevale 2019.

Rimandiamo infine al sito ufficiale del Carnevale di Venezia con il dettaglio di tutti gli eventi in programma.

