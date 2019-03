Ariadna Romero: fidanzato, figli e carriera. Chi è | Isola dei famosi Chi è Ariadna Romero

Nella puntata di mercoledì 13 febbraio 2019 del programma in onda su Canale 5 L’Isola dei Famosi ci sarà l’arrivo di Ariadna Romero. Un nuovo arrivo sull’Isola in Honduras che renderà ancora più interessante il programma e ricco il parterre dei partecipanti. La modella cubana Ariadna si aggiunge ai partecipanti dopo l’arrivo di Soleil Sorgè.

Ariadna Romero, cenni sulla carriera

Nata a Cuba, a Fomento, il 19 settembre del 1986 Ariadna vive in Italia dal 2009. Artisticamente ha avuto tante esperienza. È giunta nel nostro Paese dopo un servizio fotografica di cui è stata protagonista nella sua Cuba con un gruppo di lavoro italiano. A seguito del quale le è stata fatta la proposta di trasferirsi in Italia. Ha collaborato, come racconta newnotizie.it con Simona Ventura nel programma di Rai 2 “Quelli che il calcio”. Inoltre ha lavorato molto anche nel campo della pubblicità affiancando la sua immagine a marchi quali “Vecchia Romagna”, “Sammontana” e tanti altri. Nel 2011 fa il suo esordio anche al cinema nel film di Leonardo Pieraccioni “Finalmente la felicità”.

Ariadna Romero, Instagram e vita privata

La bellissima cubana conta al momento su Instagram circa 70 mila follower. In moltissime foto compare al fianco di suo figlio.

Dal punto di vista sentimentale e relazionale la Romero ha sposato, prima con rito civile, nel 2012 Lorenzo Gergati noto cestista varesino. L’anno dopo i due si sono sposati a Cuba. Dopo la rottura e la fine del matrimonio con Gergati, Ariadna Romero si è fidanzata con Pierpaolo Pretelli. Dall’unione dei due è nato nel 2017 Leonardo.

Lo stesso Pretelli ha spiegato i motivi della rottura, dopo la nascita del piccolo Leonardo, con la prossima new entry dell’Isola.

“La nascita del bambino ci ha portato ad alcuni piccoli squilibri e delle rotture nel nostro rapporto di coppia. Io e lei abbiamo due caratteri molto tosti e negli ultimi mesi si litigava spesso ma non si riusciva mai a trovare un punto d’incontro”. “Si è creata una voragine tra noi e abbiamo deciso di prenderci un periodo di pausa, così lei ha deciso di andare via per due mesi a Cuba”.

