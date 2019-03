Beppe Fiorello: moglie, altezza e figli. Chi è il fratello di Rosario Chi è Beppe Fiorello

Beppe Fiorello è nato a Catania il 12 marzo 1969. Ha una sorella e un fratello, Catena Fiorello e Rosario Fiorello. Dopo essersi affermato artisticamente nel corso degli anni è stato il protagonista di successo di molte fiction Rai, oltre ad aver spaziato nella sua lunga carriera tra radio, cinema, tv e teatro. Sarà nuovamente sugli schermi Rai con la fiction Il mondo sulle spalle.

Beppe Fiorello, moglie altezza e figli

Beppe Fiorello ha due figli: Anita nata nel 2003 e Nicola nel 2005. Sono figli dell’attore e di Eleonora Pretelli. La coppia, dopo la nascita dei due figli, è convolata a nozze il 16 ottobre 2010. Fiorello è alto circa 1 metro e 80 centimetri. Su Instagram ha oltre 120 mila follower ed è un artista che si contraddistingue per la sua grande sensibilità umana ed artistica.

Beppe Fiorello, lunga carriera tv

Tornando agli esordi di Beppe Fiorello, ricordiamo che all’inizio ha dovuto faticare e non poco per scrollarsi di dosso l’etichetta di fratello-di. La sua bravura ma anche la sua forza di volontà hanno fatto in modo che ad affermarsi fosse il talento e le grandi doti da attore. Prima di concludere vediamo in ordine sparso alcuni dei lavori per cui ha lavorato in tv.

Ultimo, regia di Stefano Reali – miniserie TV (1998)

Il morso del serpente, regia di Luigi Parisi – film TV (1999)

Brancaccio, regia di Gianfranco Albano – miniserie TV (2001)

La guerra è finita, regia di Lodovico Gasparini – miniserie TV (2002)

Salvo D’Acquisto, regia di Alberto Sironi – miniserie TV (2003)

L’uomo sbagliato, regia di Stefano Reali – miniserie TV (2005)

Il Grande Torino, regia di Claudio Bonivento (2005)

Il bambino sull’acqua, regia di Paolo Bianchini (2005)

Il cuore nel pozzo, regia di Alberto Negrin (2005)

Joe Petrosino, regia di Alfredo Peyretti – miniserie TV (2006)

Crimini, regia di Andrea Manni – serie TV, episodio 1X01 (2006)

Giuseppe Moscati – L’amore che guarisce, regia di Giacomo Campiotti (2007)

La vita rubata, regia di Graziano Diana (2008)

Il bambino della domenica, regia di Maurizio Zaccaro (2008)

Lo scandalo della Banca Romana, regia di Stefano Reali – miniserie TV (2010)

Il sorteggio, regia di Giacomo Campiotti (2010)

La leggenda del bandito e del campione, regia di Lodovico Gasparini (2010)

Sarò sempre tuo padre, regia di Lodovico Gasparini (2011)

Volare – La grande storia di Domenico Modugno, regia di Riccardo Milani (2013)

L’oro di Scampia, regia di Marco Pontecorvo – film TV (2014)

L’angelo di Sarajevo, regia di Enzo Monteleone (2015)

Io non mi arrendo – miniserie TV (2016)

