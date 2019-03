Leda Bertè: foto, figli e biografia. Chi è la sorella di Loredana e Mia Chi è Leda Bertè

Leda Berté è nata nel 1945: è una delle quattro sorelle della famiglia Bertè. Nata a Bagnara Calabra, in provincia di Reggio Calabria, con la sua famiglia si è trasferita prima nelle Marche e successivamente a Roma. Le quattro sorelle Bertè: Loredana, Domenica nota al grande pubblico come Mia Martini, Olivia e la stessa Leda. I genitori: Giuseppe Radames Bertè e Maria Salvina Dato.

Leda Berté, forte figura paterna

La Rai ha dedicato alla figura della compianta Mia Martini una fiction, dedicata all’artista. Nei ricordi delle sorelle Berté ricorre spesso il racconto della figura paterna come di una figura abbastanza autorevole e controverso. Berté padre è stato professore di latino e greco e successivamente preside in un liceo di Ancona. Il tutto prima di trasferire la famiglia a Roma.

Leda Berté, il rapporto con Mia

Altrettanto unanime la descrizione del rapporto tra sorelle. Di fatto Leda Berté è stata sempre abbastanza distante dal mondo artistico di cui hanno fatto parte sia Loredana che Mia. Ma è stata la stessa Leda, di professione esperta in informatica, a parlare di un forte rapporto con Mia Martini.

Infatti ha spiegato di aver ospitato per alcuni mesi a casa sua la sorella Mia quando quest’ultima ha attraversato un periodo difficile, comprese le difficoltà economiche. Ecco le parole di Leda Berté dedicata alla sorella “Mimì è stata messa alla gogna e ha sofferto tantissimo per la cattiveria della gente. Si è creata questa diceria poi diventata corale per chi non aveva capito con chi aveva a che fare. La grande sensibilità di questa donna è stata distrutta con una cattiveria immensa. Gli 8 mesi in cui è stata da me perché aveva grosse difficoltà economiche ho sempre cercato di farle capire che sarebbe tornata alla grande ma le hanno fatto tanto male, era diventata fragile. Le cattiverie delle persone le abbiamo vissute veramente, ma poi da gente insospettabile. Io queste persone non le perdonerò mai”.

Leda Berté, il rapporto con Loredana

Diversissimo l’approccio ed il rapporto tra Leda e Loredana Berté. La stessa Leda ha riconosciuto che non si parlano da diversi anni. Infatti pubblicamente ha di recente affermato: “Loredana ha la sua vita, i miei numeri di telefono li ha, quando vuole mi chiama, io sono una persona molto disponibile e lascio vivere la vita come uno vuole”.

Leda Berté, figli e vita privata

Secondo quanto riferito da dilei.it Leda Bertè ha in tutto tre figli. La maggiore, Alessandra nata nel 1967 da un primo matrimonio. E altre due figlie avute da un successivo matrimonio.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM