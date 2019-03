Concorrenti Sanremo Young 2019 e diretta tv, streaming e replica Cast Sanremo Young 2019

Cala il sipario sul Festival di Sanremo ma non sul Teatro Ariston. Dal 15 febbraio al 15 marzo, infatti, il teatro sarà lo scenario di Sanremo Young 2019. Si tratta della seconda edizione del talent show dedicato ai giovanissimi aspiranti artisti. Il programma, condotto anche quest’anno da Antonella Clerici, andrà in onda venerdì 15 febbraio alle 21.25 su Rai 1.

Cosa ti aspetti da me di Loredana Bertè: testo e spiegazione a Sanremo 2019

Concorrenti e ospiti della prima serata

Durante la prima serata, in cui la Clerici sarà affiancata dal co-conduttore d’eccezione John Travolta, la giuria sceglierà i dieci concorrenti (sul totale di 20) che potranno accedere alle serate successive. I ragazzi che avranno la possibilità di continuare la sfida, seguiranno la gara cantando da soli, in gruppo o in duetto con ospiti le canzoni che hanno fatto la storia del Festival di Sanremo. La classifica sarà il risultato del voto combinato di Academy (giuri di Sanremo Young) , della Sanremo Young Orchestra e del televoto. Inoltre, l’ospite della serata potrà decidere lo “showdown”: avrà la possibilità di salvare un cantante a rischio eliminazione. Novità di questa nuova edizione, il vincitore di Sanremo Young avrà il diritto di partecipare al Festival di Sanremo 2020. Dettaglio che sicuramente renderà la gara bella carica. I 20 talenti a presentarsi sul palco nella prima serata sono:

Antonio Vaglica, 16 anni

Aurora, 15 anni

Beatrice Zoco, 14 anni

Clara Palmeri, 17 anni

Eden, 17 anni

Giovanna Camastra, 15 anni

Giovanna Perna, 17 anni

Giuseppe Ciccarese, 14 anni

Halien, 17 anni

Ilenia Cafagno, 16 anni

Kimono, 16 anni

Laura, 16 anni

Leo Bono, 15 anni

Leo Cabid, 15 anni

Luigi Cascio, 15 anni

Marco Vinci, 17 anni

Maria Grazia Aschei, 16 anni

Maxi Urban, 17 anni

Michele Braganti, 16 anni

Tecla Insolia, 15 anni

Diretta TV, streaming e replica: dove vedere Sanremo Young

Per seguire il talent show in diretta TV basta sintonizzarsi su Rai 1, alle 21.25, per tutti e cinque i venerdì in cui andrà in onda lo show. Se non avete modo di guardarlo tramite la televisione ma potete tranquillamente accedere a Internet, RaiPlay fa al caso vostra. L’applicazione metterà a disposizione infatti sia la diretta streaming sia le repliche grazie alla funzione on demand, il tutto è gratuito.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM