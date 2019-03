Soleil Sorge: fidanzato, età e chi è all’Isola dei famosi 2019 Chi è Soleil Sorge

Nell’ultima puntata dell’Isola dei famosi 2019 possiamo dire di essere entrati davvero nel “vivo” della competizione. Tra litigi che dividono il gruppo, eliminazioni e le dure condizioni che mettono alla prova i partecipanti, sono giunti sull’Isola due nuovi concorrenti. Si tratta di Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge.

Filippo Nardi: età e vita privata dell’inviato | Isola dei famosi

Soleil Sorge, chi è la nuova concorrente all’Isola dei famosi

Aspirante attrice, influencer, modella e fotomodella Soleil Sorge ha 24 anni ed è nata a Los Angeles da madre americana e padre italiano. Dopo essersi diplomata al Liceo Scientifico, ha frequentato la The Lee Strasberg Theatre & Film Institute di Manhattan. Nel corso degli anni Soleil ha arricchito il suo curriculum con alcune esperienze televisive in emittenti romane e la partecipazione, nel 2014, a Miss Italia (anno che vide vincere Clarissa Marchese).

L’occasione che le ha dato l’opportunità di farsi conoscere dal grande pubblico è stata la partecipazione a Uomini e Donne, il noto programma di Maria De Filippi. Nel 2016, infatti, la Sorge scese dalle scale di Uomini e Donne come corteggiatrice di Luca Onestini. Contraddistinta da una grande bellezza e da un’impostazione giudicata “finta” dalla maggior parte dei telespettatori, Soleil si fa sì conoscere dal pubblico, ma suscita subito critiche e antipatie. Mal giudicata per tutta la durata dello show, alla fine del programma si rivela essere la scelta di Luca.

L’amore tra Onestini e la Sorge, però, non dura molto. Dopo pochi mesi, quando l’ex tronista entra nella casa del Grande Fratello Vip, Soleil torna a far parlare di sé. La ragazza lascia infatti Luca per Marco Cartasegna, conosciuto anche lui grazie a Uomini e Donne. Anche la storia con Cartasegna non è destinata a un lieto fine e, dopo aver riempito per tempo le riviste di gossip, l’amore tra i due finisce. Ora, giovane e single, Soleil Sorge è pronta a ributtarsi in pasto al pubblico in una nuova esperienza: l’Isola dei Famosi. Sebbene la sua presenza abbia già iniziato a far discutere, riuscirà stavolta la Sorge a trovare l’amore e tenerselo stretto o sarà solo l’ennesimo gossip?

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM