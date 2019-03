Quanto guadagna Alessia Marcuzzi: stipendio e cachet a Mediaset Stipendio Alessia Marcuzzi a Canale 5

Alessia Marcuzzi è una delle più note e apprezzate conduttrici italiane. Al timone dell’Isola dei Famosi, reality trasmesso per il quinto anno consecutivo da Mediaset, vive un momento di grande apprezzamento da parte del pubblico e della critica.

Quanto guadagna Alessia Marcuzzi, indiscrezioni

Di conseguenza Alessia Marcuzzi è certamente tra i volti noti più pagati della tv italiana. Sebbene, è il caso di precisarlo subito, non si conosce con esattezza l’entità dei suoi guadagni. E per avere una idea indicativa dovremo rifarci a delle indiscrezioni pubblicate in passato da Dagospia. In particolare anni fa, il sito ideato da Roberto D’Agostino, ha scritto che Marcuzzi avrebbe guadagnato per la conduzione del programma un cachet pari a 90 mila euro a puntata. Trattasi di cifra lorda.

Prendendo per buona tale indicazione e considerato il numero di puntate programmate Alessia Marcuzzi dovrebbe guadagnare almeno più di 1 milione di euro. Inoltre è da considerare che la cifra potrebbe essere stata rivista al rialzo visto che si tratta della quinta conduzione consecutiva. In più alla stessa Marcuzzi è stata affidata la conduzione del programma di successo Le Iene in onda su Italia 1. Una scelta che conferma la volontà di Mediaset di rafforzare il legame con la stessa Marcuzzi. Il tutto, dovendo aggiungere, che i compensi sono solo una parte delle entrate della conduttrice a cui aggiungere altre ipotetiche entrate per campagne di cui è stata ed è testimonial. O collaborazioni commerciali di varia natura che possono per esempio passare anche per le sue seguitissime pagine social.

Quanto guadagna Alessia Marcuzzi, il legame con “L’Isola dei Famosi”

Proprio il legame tra Alessia Marcuzzi col programma l‘Isola dei Famosi è stato oggetto di una recente dichiarazione della showgirl. “Non ho mai pensato di lasciare l’Isola anche se le difficoltà, specialmente quest’anno (2018), sono state parecchie. Durante l’estate, anzi, ho pensato che mi mancava l’Isola: nonostante le sofferenze che porta la sua gestione, rimane uno dei programmi più pop e affascinanti della nostra tv”.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM