Pensioni ultima ora: Quota 100 e Naspi non compatibili, quanto si perde Quanto si perde tra Naspi e Quota 100

Pensioni ultima ora: a scaldare il dibattito in materia previdenziale c’è un dubbio collegato alla introduzione di Quota 100. In pratica il timore e la preoccupazione evidenziata da molti è la seguente: Quota 100 è incompatibile con Naspi? Ricordiamo per chi non lo sapesse che Naspi è l’acronimo di Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego: una indennità mensile di disoccupazione.

Pensioni ultima ora, Naspi incompatibile con pensione di vecchiaia e anticipata

In attesa di ulteriori chiarimenti normativi o che potrebbero arrivare già nei prossimi giorni spieghiamo il punto. In sostanza potrebbe accadere che chi ha i requisiti di accesso per aderire a Quota 100 – 62 anni di età e 38 anni di contributi – perderebbe il diritto alla indennità.

Al momento nella disciplina vigente il diritto di indennità si perde al raggiungimento del diritto alla pensione in base ai canali previsti prima della entrata in vigore del decreto n. 4/2019. Quindi una volta raggiunti i requisiti per la pensione di vecchiaia o la pensione anticipata e ciò in base al Decreto legislativo 22/2015 che disciplina l’indennità di disoccupazione Naspi. Cosa succederà da ora in poi?

Pensioni ultima ora, in attesa del necessario chiarimento

La risposta compete all’Inps o al Ministero del Lavoro. Sebbene, come riportato dall’Adnkronos.it c’è un precedente che lascia ben sperare i lavoratori che eventualmente si trovino nella particolare situazione. Il riferimento è alla circolare n. 142/2015 dell’Inps: il documento ha chiarito che il raggiungimento dei requisiti per Opzione Donna non rende di fatto incompatibile l’accesso alla indennità. Ma il diritto alla Naspi si perde solo in caso di adesione alla misura Opzione Donna.

Le prossime settimane serviranno a chiarire se Quota 100 sarà paragonata ad Opzione Donna in quanto opzione facoltativa. Oppure se come nel caso di pensione di vecchiaia e pensione anticipata, il raggiungimento dei requisiti previsti dalle novità introdotte dal Governo Conte farà perdere in automatico la possibilità di ricevere la indennità mensile di disoccupazione anche detta Naspi.

