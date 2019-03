Quando è Carnevale 2019 in Italia: data e differenza Romano-Ambrosiano Data Carnevale 2019 e dettagli

Il carnevale 2019 inizia giovedì 28 febbraio 2019 e andrà avanti sino almeno nel carnevale romano sino a martedì 5 marzo 2019. Le due date citate rappresenteranno dunque giovedì e martedì grasso. E sono due momenti importanti e molto celebrati di ogni carnevale.

Carnevale 2019, differenza Carnevale Romano e Ambrosiano

Ora proviamo a capire quale differenza c’è tra il Carnevale Romano e il Carnevale Ambrosiano. Il Carnevale Ambrosiano differisce dall’altro nel termine conclusivo. Infatti finirà sabato 9 marzo 2019 anziché martedì 5 marzo 2019.

Come mai c’è questa differenza? Non esiste un’unica risposta. Nella prima versione la differenza dipende dal conteggio delle domeniche nella penitenza. Secondo il sito sapere.it nel rito romano le domeniche non vengono considerate come giorni di penitenza. Motivo per il quale la Quaresima inizia prima. Secondo tale versione sarebbe stato Sant’Ambrogio da vescovo di Milano nel IV secolo a decidere che le domeniche dovessero essere considerate.

Mentre secondo una versione più vicina alla leggenda la differenza di date sarebbe da ricercare nel fatto che la popolazione meneghina avrebbe atteso il ritorno di Sant’Ambrogio da un pellegrinaggio per dare il via alle liturgie quaresimali. E per lo stesso motivo sarebbe stata più lunga la durata del Carnevale.

Carnevale 2019, altre versioni sui motivi delle date differenti

Secondo quanto riporta un articolo di famiglia cristiana non si sarebbe trattato di un pellegrinaggio ma di un impegno diplomatico.

Secondo un racconto diverso un anno di tantissimo tempo fa la fine della Quaresima sarebbe coincisa con la fine di una pestilenza che avrebbe impedito le feste e costretto la popolazione alla fame a causa dell’isolamento e del cibo razionato. E in base a quanto rappresentato la dispensa per prolungare i festeggiamenti sarebbe stata chiesta al Papa da Sant’Ambrogio per dare una possibilità in più ai milanesi.

In ogni caso a Milano l’appuntamento clou per i festeggiamenti per il Carnevale 2019 è sabato 9 marzo 2019.

