Greta Scarano: vita privata, età e altezza. Chi è l'attrice romana

Classe 1986 (32 anni), alta 166 centimetri, Greta Scarano è una delle attrici più apprezzate e versatili del cinema italiano. Nata e cresciuta nella capitale, la Scarano ha sempre amato la recitazione, lavoro a cui si dedica con dedizione. Dal 2011, l’attrice è legata sentimentalmente all’attore e regista Michele Alhaique, con la quale condivide l’amore per la pellicola: “Parliamo di cinema dalla mattina alla sera – ha dichiarato l’attrice a Grazia– Non a caso ho amato sempre degli attori. Non potrei mai stare con uno che non capisce la mia dedizione al lavoro”.

Gli esordi e la carriera di Greta Scarano

Capace di passare con naturalezza dalla cinema alla fiction televisiva, Greta Scarano si fa conoscere dal pubblico grazie alla serie televisiva Un posto al sole. Nel 2007, infatti, l’attrice partecipa alla soap opera (dove rimarrà per due anni) nel ruolo di Sabrina Guarini. Nel frattempo, compare anche in altre fiction come R.I.S – Delitti imperfetti (4° stagione) e Distretto di polizia. Inizia poi una carriera parallela alle fiction televisive: il cinema.

Nel 2011 ottiene il ruolo da protagonista nel film Qualche nuvola di Saverio Di Biagio, presentato al Festival di Venezia. Da allora il successo continua in un intreccio tra piccolo e grande schermo. Prende parte alla seconda stagione di R.I.S. Roma – Delitti imperfetti, nei panni di Giordana Ravelli, interpreta il ruolo dell’ispettore Francesca Leoni nella quarta stagione di Squadra antimafia – Palermo oggi e nel 2014 è protagonista con Pierfrancesco Favino in Senza nessuna pietà di Michele Alhaique che diventerà il suo compagno. La popolarità aumenta con il personaggio di Viola in Suburra e seguono anni che la vedono presente solo sul grande schermo. Nel 2018, poi, torna al richiamo della televisione con La linea verticale e La scorta di Borsellino- Emanuela Loi.

Domenica 17 febbraio, Greta Scarano torna intrattenere il pubblico con Non Mentire. Si tratta di una mini serie che andrà in onda su Canale 5 per tre serate (6 episodi) con Alessandro Preziosi. L’attrice si è detta molto fiera della nuova serie thriller e in un’intervista per Blogo ha dichiarato: ”

È un crime ad altissima tensione che tocca tematiche attuali come la violenza sulle donne e l’uso dei social. I social sono un problema: uno strumento meraviglioso, ma anche un’arma a doppio taglio”.

