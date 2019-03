Martedì Grasso 2019: data, significato e quando è | Carnevale 2019 Data martedì grasso in Italia

Carnevale è la prima festa dell’anno e, per i religiosi che rispettano la Quaresima, l’ultima occasione di fare “il pieno” di festa prima dei lunghi giorni di penitenza e digiuno. Dato che dipende dalla Pasqua, Carnevale non ha una data sempre precisa. Per sapere quando cade, basta prendere in considerazione la domenica di Pasqua (che cade sempre tra il 22 marzo e il 25 aprile) e sottrarre sei settimane: le prime cinque sono di Quaresima, la sesta è dedicata al Carnevale. Quest’anno quindi Giovedì Grasso sarà il 28 febbraio, Carnevale il 3 marzo, Martedì Grasso il 5 marzo e il Mercoledì delle Ceneri il 6 marzo.

Martedì Grasso: data e quand’è nel 2019

La durata dei festeggiamenti varia un po’ a seconda delle tradizioni presente in tutta Italia. Nonostante questo, martedì grasso è sentito da tutti come la “giornata ufficiale del Carnevale“. Questo perché martedì grasso è l’ultimo giorno di festa e quindi l’ultima occasione per darsi alla pazza gioia. Secondo la tradizione cristiana, martedì grasso rappresentava la vigilia della Quaresima. Quindi si approfittava di questo giorno festoso per abbuffarsi a più non posso di cibi vietati nelle settimane successive portando all’estremo la tendenza iniziata con giovedì grasso. Oggi la ricorrenza ha perso gran parte della sua connotazione religiosa. Tuttavia rimane affermata la sua occasione di festa e divertimento soprattutto per i più piccoli.

Curiosità Martedì grasso 2019

Una curiosità: la parola Martedì Grasso ha origine dalla parola francese “ Mardi Gras”. A seconda della località, Carnevale può durare due settimane ed è un periodo in cui si balla, ci si maschera e si commettono azioni di licenziosità. Il carnevale è solitamente festeggiato da nazioni cattoliche del Sud Europa e dell’ America Latina.

Martedì grasso 2019 in Italia

Se volete infine cogliere l’occasione per unire i festeggiamenti a un piccolo viaggio, il sito Travel 365, esegue una classifica dei Carnevali più belli di tutta Italia. Ai primi posti: il Carnevale di Venezia con La Festa delle Marie, Il Volo dell’Angelo e Lo Svolo del Leon come eventi principali. Seguono il Carnevale di Ivrea con La Battaglia delle Arance e L’Abbrucciamento dello Scarlo ed il Carnevale di Putignano con i Giovedì del carnevale e La Campana dei maccheroni.

