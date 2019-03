Quand’è giovedì grasso 2019 e data, ecco che significa Giorno giovedì grasso 2019 in Italia

Martedì e giovedì grasso. Le due giornate principi del periodo di Carnevale, festa dai mille colori e sfumature di gioia. Dai dolci alle feste in maschera, dalle parate ai mille scherzi fra amici all’insegna del divertimento, si svolge nel periodo che anticipa la Quaresima.

Ed è proprio da questo che deriva il nome. A livello nozionistico, infatti, il termine deriva dall’espressione “Carnem levare”. Questo termine, nel Medioevo, veniva usato per indicare la prescrizione ecclesiastica di astenersi dal mangiare carne a partire dal primo giorno di Quaresima. Vale a dire dal giorno successivo alla fine del Carnevale, sino al Giovedì Santo prima della Pasqua.

Giovedì Grasso 2019: data, quando è e che significa. Il calendario

Le origini del Carnevale

Il periodo carnevalesco coincide, più o meno, con l’inizio dell’anno agricolo. Questo permette di collegare direttamente il Carnevale alle feste greche in onore di Dioniso, dio dei piaceri, e a quelle romane dei Saturnali, solenni festeggiamenti in onore del dio Saturno, durante i quali si aveva, oltretutto, una temporanea sospensione del rapporto servo e padrone, all’insegna del divertimento.



La tradizione italiana stabilisce le origini del giovedì grasso in quel di Venezia, al tempo delle repubbliche marinare. Era il giorno in cui a Piazza San Marco si svolgeva una grande festa celebrativa in onore della vittoria della Serenissima contro il patriarca Ulrico, uomo alquanto devoto all’Imperatore. La disputa era nata per via di una bolla papale di Adriano IV che assegnava al Patriarcato di Grado tutta la Dalmazia.

Per ricordare la vittoria, venne stabilito che ogni Giovedì Grasso i macellai e i fabbri avrebbero mozzato le teste ai tori, richiamando così l’idea di poter eliminare ogni ostacolo. Pian piano la festa divenne meno truculenta e si iniziò a celebrare questa giornata con giochi e con bellissime imprese.

Martedì e giovedì grasso: le date di quest’anno

La data di Carnevale e Pasqua ogni anno cambia: per capire quando si festeggiano bisogna fare un po’ di conti e partire dalla data di Pasqua.

Quest’anno Pasqua cade il 21 Aprile. Secondo questa giornata, dunque, si calcolano le date del martedì, del giovedì grasso e dell’inizio poi della Quaresima.

Di seguito le date:

Giovedì grasso: 28 Febbraio

Carnevale: 3 Marzo

Martedì grasso: 5 Marzo

Mercoledì delle Ceneri: 6 Marzo (inizia la Quaresima)

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM