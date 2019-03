Bollo auto 2019: esenzione con ganasce è nulla, la nuova sentenza Stop esenzione bollo auto con ganasce

L’esenzione dal pagamento del bollo auto per i veicoli con ganasce fiscali non è possibile. A stabilirlo ufficialmente è la Corte Costituzionale, con l’ordinanza n. 19/2019 del 22 gennaio di quest’anno e depositata giovedì 14 febbraio. Come si legge nella sintesi, infatti, il fermo del veicolo disposto dall’agente della riscossione non rientra tra le fattispecie che fanno venir meno l’obbligo del pagamento della tassa automobilistica. Ciò significa che l’intestatario dell’auto sarà in ogni caso tenuto a pagare il bollo auto.

Tutto parte da un episodio avvenuto in Campania, un bollo auto non pagato a causa del fermo fiscale a cui era sottoposto il veicolo. Un’auto di proprietà insomma ferma e impossibilitata a circolare. Ma la tassa incriminata non è sulla circolazione, bensì sulla proprietà. Per questo la decisione finale è che anche con il fermo fiscale, il bollo auto si deve comunque pagare.

La Corte, ribadendo la differenza tra fermo amministrativo e fermo fiscale, fa riferimento all’esenzione dal pagamento della tassa al DL n. 953/82. Qui si parla solo di fermo amministrativo e non di fermo fiscale, perché quest’ultimo è stato introdotto nel 1996 con il DL n. 669, poi Legge n. 30/1997. L’ordinanza della Corte segue altre simili per contenuti, come la più recente, la n. 192/2018.

Bollo auto 2019: fermo fiscale e amministrativo, le differenze

L’esenzione è prevista dunque con il fermo amministrativo, ma non con il fermo fiscale. Ma quali sono le differenze tra le due cose? Il fermo amministrativo risulta una sanzione applicata in seguito a violazioni di una certa importanza con riferimento al codice della strada. Il fermo fiscale, noto anche come “ganasce fiscali”, è invece una misura provvisoria che si applica a un soggetto debitore fino alla restituzione del dovuto.

A differenza del fermo amministrativo, nel fermo fiscale il soggetto ha la vettura con sé, nonostante sia impossibilitato a utilizzarla. In quest’ultimo caso, infine, il pagamento del bollo auto è previsto e non spicca alcuna esenzione a riguardo.

