Carnevale Ambrosiano 2019 a Milano: date, programma ed eventi Cos’è il Carnevale di Milano 2019

Non è davvero Carnevale senza i festeggiamenti pazzi, le maschere e i costumi. Si sa che le tradizioni e gli eventi e i tempi legati al Carnevale variano a seconda della regione italiana in cui ci si trova. Milano, capoluogo lombardo, non manca nel festeggiare secondo le sue regole il Carnevale Ambrosiano.

Quando è Carnevale 2019 in Italia: data e differenza Romano-Ambrosiano

Carnevale Ambrosiano, cos’è e quando si festeggia

Se non volete mettere nel cassetto maschere e costumi finiti i festeggiamenti nelle altre città italiane, potete partecipare al Carnevale Ambrosiano. A Milano, infatti, i festeggiamenti entrano nel vivo quando il resto delle città li terminano. Perché? Il motivo è che nel capoluogo lombardo non si segue il rito romano bensì quello ambrosiano. Secondo tale calendario, a differenza di quello che si segue nelle altre parti d’Italia, la Quaresima ha inizio la domenica successiva al Mercoledì delle ceneri. Per questo motivo, il giorno dedicato ai festeggiamenti del Carnevale è il sabato (chiamato anche sabato grasso) anziché il martedì. Secondo la leggenda la tradizione sarebbe iniziata per volere dello stesso Sant’Ambrogio. Il patrono di Milano avrebbe infatti chiesto alla popolazione di attendere il suo ritorno da un pellegrinaggio per festeggiare assieme l’inizio della Quaresima. Altri racconti, invece, attribuiscono a guerre, carestie e pestilenze il motivo del ritardo nelle celebrazioni quaresimali.

Il Carnevale Ambrosiano 2019 cade sabato 9 marzo. Il programma prevede 3 giorni di festeggiamenti con feste e sfilate che si concluderanno proprio il sabato grasso con il corteo storico nel centro di Milano. Al grande corteo storico parteciperanno i carri, le maschere tradizionali, i gruppi mascherati degli oratori della Diocesi e tutti i cittadini (adulti e bambini) che vorranno unirsi alla festa.La manifestazione, come ogni anno, rispetta un tema tradizionale della città meneghina che però non è stato ancora espresso per questo 2019. A segnare la fine dei festeggiamenti sarà uno spettacolo in Piazza Duomo nella serata di sabato 9 marzo.

