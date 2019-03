Ballando con le stelle 2019: cast, concorrenti e giudici. Quando inizia Cast e concorrenti Ballando con le stelle 2019

La nuova edizione di “Ballando con le stelle” è ormai alle porte. Il programma partirà nel corso del mese di marzo, nello specifico il 30 del mese.

Il cast, stando alle parole di Milly Carducci, sarebbe già chiuso e ufficializzato, anche se non si è sbilanciata in modo eccessivo per alimentare la suspence.

“Posso annunciare con orgoglio che avrà un cast eccezionale, pazzesco. Ma sono ancora tenuta al silenzio sui nomi: dico solo che tra i concorrenti ci sarà una figura assolutamente mai vista a Ballando. Una persona che, al suo primo apparire, farà dire a tutti i telespettatori, con sorpresa: “Ma guarda! E adesso come fanno?” Per ora non posso dire di più”

Queste le sue parole in un’intervista rilasciata al settimanale Di Più.

Ballando con le stelle 2019: la giuria

Capitolo giuria: a “Ballando con le stelle” vale il motto “squadra che vince non si cambia“. Ed è proprio sull’onda di questo pensiero che Milly Carlucci ha confermato tutti i giurati delle passate edizioni: Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni, Carolyn Smith. Confermati anche Paolo Belli, come responsabile della parte musicale, e Robozao.

“Ci sarà solo un cambiamento triste: per la prima volta non ci sarà il nostro storico commentatore a bordo campo Sandro Mayer”, ha sottolineato Milly.

Ballando con le stelle 2019: il cast

Secondo alcune indiscrezioni nel cast di Ballando con le Stelle ci saranno: Milena Vukotic, Sandra Milo, Manuela Arcuri, Ettore Bassi, Maurizio Mattioli e Patrizia Rossetti.

Nomi papabili sono quelli di Ivana Mrazova, Patrizia Rossetti, Elisa Isoardi, Sandra Milo, Ettore Bassi e Maurizio Mattioli.

