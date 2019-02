Carnevale 2019 in Italia: date e città Calendario carnevale 2019 in Italia

Ha origini diverse date dalle “feste dionisiache” greche e dai “saturnali” romani che sono state influenzate dalla tradizione cattolica.

Ad oggi il Carnevale è considerato una festività popolare che presenta sia sfaccettature nobili sia grottesche. Per la prima, si considera il carnevale di Venezia (16 febbraio-5 marzo). Dall’altro, pensiamo agli allestimenti di alcuni carri allegorici di Viareggio (9 febbraio- 5 marzo). Un carnevale celeberrimo per i suoi maestosi carri allegorici.

I festeggiamenti si svolgono solitamente in pubbliche parate

L’elemento distintivo e caratterizzante del carnevale è la maschera che contribuisce a creare un’atmosfera del tutto inusuale e misteriosa.

Tradizionalmente questa festa ha inizio con la domenica di settuagesima (la prima delle nove che precedevano la settimana santa secondo il calendario gregoriano) e termina il martedì precedente al mercoledì delle ceneri, giorno che segna l’inizio della quaresima. Il momento culminante si ha dal giovedì grasso fino al martedì, ultimo giorno di carnevale, chiamato anch’esso “martedì grasso”.

Il Carnevale in Italia

In Italia sono perlopiù il Carnevale di Venezia e il Carnevale di Viareggio ad avere una fama che supera i confini nazionali tanto da essere considerati la metà turistica d’eccellenza durante il mese di febbraio. Tuttavia, se si considerano i diversi eventi nelle varie regioni del paese, non si possono assolutamente dimenticare altre località.

Il carnevale di Ivrea, famoso per la sua popolare battaglia delle arance, le di cerimonie e le rievocazioni che iniziano da gennaio. La battaglia si svolge durante dalla domenica del 3 marzo, fino al martedì 5 marzo.

La katarsi, la goliardia e la grandezza del carnevale

Di altra tipologia è il Carnevale che si svolge nel centro della Carnia (Udine) dato che dura un solo giorno, sabato 2 marzo e ha come protagonisti i Rölar, figure diaboliche che agitano in continuazione i campanelli che portano in vita, assieme al Kheirar, il re delle maschere. Quest’ultimo chiama casa per casa le coppie – rigorosamente mascherate – per farsi accompagnare in un singolare corteo danzante. Questa festa è così suggestiva che culmina fra i boschi con la notte delle lanterne, una passeggiata fino al grande falò conclusivo.

Altrettanto forte è il legame tra natura e Carnevale in Molise nella frazione Castelnuovo di Rocchetta al Volturno, dato che l’ultima domenica di Carnevale (3 marzo 2019) entra in scena l’uomo cervo, una figura mostruosa, mezzo uomo e mezzo ruminante emerso dalla boscaglia per spaventare gli uomini.

L’uomo cervo simboleggia il freddo, la fame e le privazioni causate dall’inverno. A cercare inutilmente di ammansirlo ci prova Martino, un personaggio carnevalesco tradizionale, finché un cacciatore lo uccide. Egli tuttavia riesce a rianimarlo e il cervo torna nel bosco e viene acceso un grande falò di purificazione.

Il “gigantismo” del Carnevale di Cento

Se si considerano altre festività carnevalesche sono i carri una delle attrazioni più interessanti, tanto che se ci si reca in Emilia Romagna per celebrare il Carnevale di Cento (dal 10 febbraio al 10 marzo) si abbandonano i contesti paesani per entrare nel gigantismo spettacolare.

Per ben cinque fine settimana sfilano per la cittadina del Ferrarese enormi carri mascherati, da cui vengono gettati dolciumi, peluche e gadget diversi. L’evento poi si conclude con il Tasi, la maschera tipica, che viene bruciata per simboleggiare la morte del Carnevale.

Per i carri è famosissimo anche il Carnevale di Acireale in Sicilia (dal 17 febbraio al 5 marzo) che prevede tra tra le varie manifestazioni la “cassariata”, un sfilata di carrozze trainate da cavalli da cui un tempo i nobili lanciavano confetti. Oggi i carri infiorati sono grandiose costruzioni realizzate con garofani e altri fiori freschi.

Ogni Carnevale ha il suo programma specifico e ricco di eventi. Per cui, indipendentemente da dove vi troviate, vi consigliamo di consultare le pagine apposite e di godervi questa bellissima festa fatta di maschere, creature mostruose, dolciumi, musica, danza e carri tra i più belli e originali che meravigliano adulti e bambini.

