Lasagne al forno Carnevale 2019: cottura, ricetta e segreti di preparazione

Nonostante la paternità di questa ricetta sia Emiliana, le lasagne sono riconosciute come simbolo della cucina italiana nel mondo. Oggi vi proponiamo la variante di Carnevale 2019 delle

Lasagne con polpttine e uova sode.

Lasagne al forno Carnevale 2019

Per preparare una buona lasagna, è importante la giusta scelta degli ingredienti: la carne, deve essere mista di manzo e di maiale; poi la polpa di pomodoro; e le lasagne, con la sfoglia porosa adatta per trattenere il condimento.

Gli ingredienti per preparare una buona lasagna

Gli ingredienti per preparare la lasagna: sfoglia pronta o fatta in casa; salsa di pomodoro; parmigiano reggiano grattugiato; provola di bufala affumicata; provola di bufala; carne macinata di vitello; carne macinata di suino; uova sode; sale fino; pepe nero; olio extravergine d’oliva; besciamella (se la fate in casa, aggiungete alla lista: latte, burro, farina); pane raffermo; mezza tazzina di vino bianco; prezzemolo; 1 spicchio d’aglio; 1 pezzetto di cipolla.

Eccoo come preparare una deliziosa lasagna “carnevalesca”

Mettete in un tegame qualche cucchiaio di olio extravergine d’oliva e uno spicchio d’aglio. Fate leggermente dorare l’aglio e aggiungete la salsa di pomodoro. Fate cuocere per tutto il tempo che vi occorrerà per fare altre preparazioni (circa 30 minuti).

Iniziate a preparare le polpettine..

Mischiate la carne di maiale con quella di vitello in una ciotola capiente. Aggiungete il pane raffermo bagnato con la mezza tazzina di vino ed un pò di acqua (strizzatelo prima di aggiungerlo alla carne). Tritate il prezzemolo fresco. Aggiungete sale e pepe e qualche cucchiaio di parmigiano reggiano. Rompete qualche uovo a seconda della quantità della carne e del pane che avete messo; l’impasto dovrà risultare abbastanza morbido. Mescolate tutto, create delle polpettine molto piccole e friggetele in abbondante olio extravergine d’oliva.

..e attenzione alle uova

Lavatele e mettetele a bollire in un pentolino. Quando saranno cotte, togliete il guscio e spezzettatele e mettele da parte. In un piatto, rompete 2-3 uova ed aggiungete un pizzico di sale e pepe prima di sbatterle.

Come prepariamo la besciamella?

Una volta pronta, aggiungetela alla salsa di pomodoro. Prendete la cipolla e tagliatela finemente e mettetela in un padellino con dell’olio. Aggiungete la carne macinata e lasciatela rosolare per 5-6 minuti. Grattugiate il parmigiano reggiano e tagliate la provola a cubetti.

Finalmente cominciamo la preparazione degli strati di lasagna

Mettete sul fondo della teglia un paio di mestoli di salsa di pomodoro. Appoggiate sopra la sfoglia a crudo, aggiungete qualche altro mestolo di salsa di pomodoro, mettete le uova, la provola, qualche cucchiaio di parmigiano reggiano grattugiato e qualche polpettina.

Sul penultimo aggiungete le uova sbattute distribuendo il composto lungo tutta la superficie della teglia. Coprite con un ultimo strato di sfoglia, aggiungete qualche mestolo di salsa di pomodoro e spolverate con un po’ di parmigiano reggiano grattugiato.

Infornate per 40 minuti a 180°C in forno statico, sfornate e lasciate intiepidire.

Un piccolo segreto

Attendete 25-30 minuti dopo averla sfornata… si asciugherà e potrete tagliare delle porzioni abbondanti e compatte che faranno venire l’acquolina in bocca ai vostri ospiti!

Buon Appetito!

