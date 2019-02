Carnevale Putignano 2019: date, carri e programma sfilata. I prezzi Calendario Carnevale Putignano 2019 e date

Il Carnevale di Putignano è tra i più noti e antichi festeggiamenti in Italia. Il 17 gennaio, giorno di Sant’Antonio Abate, iniziano gli appunti del carnevale con riti dal ritmo sempre più sfrenato. Da questo momento, il susseguirsi delle settimane (fino all’arrivo del martedì grasso) è segnato dalla centralità che ricopre il giovedì. Il giovedì diventa infatti sinonimo di satira sociale, in cui si portano sul palco una storia e un gruppo sociale ben distinto.

In un ordine assolutamente immutabile si parte con i Monsignori, per poi continuare con i Preti, le Monache, i Vedovi, i Pazzi (ovvero, i giovani non ancora sposati), le Donne sposate e per finire i Cornuti (gli Uomini sposati), in un appuntamento curato dall’Accademia delle Corna, caratterizzato proprio dal goliardico rito del taglio della corna.

Carnevale di Viareggio 2019: data, carri e programma. Quand’è martedì grasso

Programma e prezzi per il Carnevale del 2019

I Corsi Mascherati a cui poter assistere sono 4 distribuiti nelle giornate di: domenica 17 febbraio, domenica 24 febbraio (ore 15.30), domenica 3 marzo (ore 15.30) e martedì 5 marzo (ore 19.00). Il prezzo del biglietto per partecipare se preso all’ingresso è di 12,00 euro. Vi è anche la possibilità di prenderli in prevendita pagando, in questo caso, 8,00 euro per la prima sfilata e 10,00 per le tre restanti.

Appuntamenti

Domenica 24 febbraio. Inizio della parata alle 15.30, aperta dal gruppo mascherato Liberi di sognare. Vi sarà uno spettacolo danzante a cura dell’Associazione Teatrale Hybris e, fino alle 24.00, vi saranno balli, maschere e gastronomie nei vicoli del centro storico.

Domenica 3 marzo. Dalle 9.30 alle 15.30 vi sarà l’appuntamento “aspettiamo la sfilata” con mercatino medievale, giocoleria, falconeria, tavolata medievale. Seguirà poi la sfilata aperta, anche questa volta, dal gruppo mascherato Liberi di sognare.

Martedì 5 marzo. Alle ore 11.00 sarà organizzato un laboratorio di cartapesta per bambini a cura di Gesi Bianco (da contattare per prenotare). Alle 19.00 inizierà l’ultima parata cui seguiranno la proclamazione del carro vincente, balli e festeggiamenti fino al rintocco della Campana dei Maccheroni che segna la fine del Carnevale e l’inizio della Quaresima.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM