Perché si festeggia Carnevale il 5 marzo 2019 e significato festa Significato del Carnevale in Italia

Il Carnevale è una festa pagana che deriva da una lunga e antica tradizione. I festeggiamenti cadono, come ogni anno, esattamente quarantasei giorni prima di Pasqua. La celebrazione precede dunque il periodo Quaresimale che, secondo la tradizione Cattolica, deve essere vissuto con sacralità. Di particolare rilevanza è l’astinenza dal divertimento e dal buon cibo e dalla carne.

Carnevale, dal latino carnem levare, indica infatti il giorno in cui si dovrebbe dire addio alla carne.

Vacanze Carnevale 2019: data inizio e fine, il calendario scolastico

Perché si festeggia Carnevale il 5 marzo 2019: da cosa nasce questa tradizione

Il Carnevale si avvicina molto alle Dionisiache e ai Saturnali. Queste festività appartengono rispettivamente all’Antica Grecia e all’Antica Roma. Esse erano celebrate in onore di Dioniso e di Saturno, le divinità del vino e protettrici del divertimento.

Solo con l’avvento del Cristianesimo la celebrazione del caos come inizio di un nuovo ordine ha assunto il significato che tutti oggi conosciamo. Il Carnevale in Italia si caratterizza per le sue maschere colorate, il divertimento; musiche e balli di ogni genere.

Perché si festeggia Carnevale il 5 marzo 2019: le maschere e i carri allegorici

Celebri, seppure molto diversi tra loro, sono il Carnevale di Venezia e il Carnevale di Viareggio. Il primo è caratterizzato da una sfilata di abiti e maschere d’epoca. Il secondo invece si fa portavoce dell’antica tradizione dei carri allegorici. Questi ultimi sono carri con grosse figure interamente realizzate in carta pesta. Ognuno di essi rappresenta, in modo satirico e goliardico, la realtà che ci circonda.

D’altro canto, la tradizione delle Maschere, diffusa in ogni singola regione italiana, non è sempre stata legata al Carnevale. Le Maschere nascono infatti con lo spettacolo teatrale dei burattini. Solo in seguito esse sono state abbinate ai festeggiamenti carnascialeschi. Ad un certo punto esse sono diventate la vera e propria essenza di questa festa.

Tra le Maschere più celebri ricordiamo Pulcinella, Arlecchinoe Colombina. Ognuna di loro rappresenta uno stereotipo che rimanda alla regione di appartenenza.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM