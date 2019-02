Costumi Carnevale 2019 fai da te: bambino, coppia o famiglia. Le idee Carnevale 2019, i costumi

A differenza di quanto si possa pensare, realizzare dei costumi di Carnevale è davvero semplice. Con pochi strumenti è possibile infatti creare abiti davvero originali.

Per confezionare i costumi low cost basterà utilizzare stoffe ed oggetti che non usiamo più. Lo sappiamo, Carnevale è un’ottima occasione per passare ore di spensieratezza e divertimento. E cosa c’è di meglio, per una giornata tanto speciale, di sfoggiare dei meravigliosi costumi di Carnevale?

Costumi di Carnevale fai da te per bambini: il cono gelato e il sub

Sicuramente Carnevale è una delle feste più attese dai bambini. Pur essendoci molti abiti già pronti nei negozi, è possibile confezionare qualcosa di unico ed inimitabile per i vostri piccoli. Un costume di Carnevale divertente potrebbe essere il cono gelato. Per realizzarlo occorrono solo un cartoncino marrone chiaro, uno rosa, un nastro, un cappello e dei pon pon. Tagliate il cartoncino scuro della forma di un cono, fate due buchi sulle estremità e passateci il nastro dentro. Così facendo il vostro bambino potrà indossare il cono come una collana. A questo punto ritagliate il cartoncino rosa a forma di gelato. Infine incollate i pon pon colorati ed un nastro per tenere fermo il cappello. Il gioco è fatto!

Altra idea originale è il costume di Carnevale da sub. Prendete due bottiglie di plastica e coloratele. Passateci dentro uno spago per indossarle come uno zaino e completate il costume con una maschera da sub.

Costumi di Carnevale per bambino: la nuvola di pioggia e la pizza

Ai più fantasiosi poi potrebbe piacere il costume da nuvola di pioggia o da pizza. Per la nuvola di pioggia basterà prendere un cappello a testa larga e ricoprirlo all’esterno di ovatta. Attaccate poi delle feltro azzurro a forma di goccia. Tocco finale gli stivali da pioggia!

Per il costume da pizza invece sarà necessario ritagliare un cartoncino a forma di fetta di pizza e decorarla con il vostro gusto preferito!

Costumi di Carnevale per coppie

Se siete una coppia, ci sono tantissimi costumi di Carnevale da poter fare a casa. Potreste per esempio travestirvi da Chiara Ferragni e Fedez. Basteranno una parrucca bionda e dei vestiti eccentrici per imitare la fashion blogger. Per assomigliare al cantante milanese disegnate dei tatuaggi con il trucco.

Altra coppia famosa è quella di Bonnie e Clyde che si può realizzare con vecchi vestiti e accessori vintage. Se la politica è la vostra passione, allora dovreste proprio travestirvi da Donald e Melania Trump. Con una lacca colorata e del fard, facilmente assomiglierete al presidente degli Stati Uniti. Per Melania basterà un trucco accurato ed un abito chic.

Facile da imitare è anche la coppia Thelma e Louise. Occorrono solo vestiti anni 80, occhiali da sole e due parrucche rosse oppure una lacca colorata. Infine altro abbinamento intramontabile è Cappuccetto Rosso ed il lupo. Se non avete un mantello rosso, prendete un lenzuolo e tingetelo con un colorante per vestiti. Per il lupo basteranno del trucco e delle orecchie finte.

Costumi di Carnevale per la famiglia

Se siete alla ricerca di un costume di Carnevale per tutta la famiglia, niente paura. Potreste infatti travestirvi dalla Famiglia Addams. Basteranno dei vestiti neri e un po’ di trucco per creare la magia. In alternativa anche gli amati Flintstones potrebbero fare al caso vostro. Occorrono infatti solo delle parrucche e dei vestiti arancioni che contraddistinguono la famiglia preistorica.

Quella dei pirati è un’altra idea facile da realizzare con pochi accessori e trucco. Gli amanti dei cartoni potrebbero invece optare per i classici Disney come Aladdin. Altro costume per tutta la famiglia è quello dei Simposon. Basterà infatti del trucco giallo e pochi accorgimenti per assomigliare alla simpatica famiglia americana.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM