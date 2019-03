Il Silenzio dell’Acqua: trama, cast e anticipazioni fiction. Streaming e replica Cast e anticipazioni Il SIlenzio dell’Acqua

Tutto su Il silenzio dell’acqua. La prima puntata della fiction è stata trasmessa su Canale 5 in prime time l’8 marzo 2019. La serie targata Mediaset e diretta da Pier Belloni è in realtà un remake di Broadchurch, fiction britannica di grande successo. Con una storia intrigante e ricca di misteri, sembra proprio che il giallo a puntate abbia tutte le carte in regola per riscuotere ottimi risultati d’ascolto.

La serie inoltre ha potuto contare su di un cast davvero eccezionale composto da attori molto amati dal pubblico italiano. Protagonisti sono Ambra Angolini nel ruolo di Luisa Ferrari e Giorgio Pasotti in quello di Andrea Baldini. Ma qual è la trama de Il silenzio dell’acqua?

Quando è iniziata Il silenzio dell’acqua: trama ed anticipazioni

Come già detto in apertura d’articolo, Il silenzio dell’acqua andrà in onda su Canale 5 il 10 marzo 2019. La fiction di quattro puntate, girata quasi interamente a Trieste, è incentrata sulla misteriosa scomparsa della 16enne Laura. Data la complessità del caso, svolge le indagini il vicequestore Andrea Baldini. Purtroppo ben presto viene ritrovato il corpo senza vita della ragazza ma dell’assassino non c’è traccia. Il mistero si infittisce ed è chiaro che dietro questo terribile evento si nascondano strane macchinazioni e retroscena agghiaccianti.

La fiction è visibile in streaming o replica su Mediaset Play.

A questo punto giunge in città Luisa Ferrari, agente della Omicidi, chiamata per risolvere questo difficile caso. La donna ha un carattere freddo e distaccato, diverso da quello di Andrea che è invece molto aperto e sensibile. Anche sotto il punto di vista professionale i due agenti sono in contrasto e questo non fa che rendere ancora più difficile la collaborazione. Il rapporto si inasprisce ulteriormente quando nella lista dei sospettati si aggiunge anche il nome di Matteo Baldini, figlio di Andrea. Cosa succederà adessoi ne Il silenzio dell’acqua?

Il cast de Il silenzio dell’acqua

Il silenzio dell’acqua ha come protagonisti Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti nei panni di Luisa ed Andrea. Hanno partecipato alle riprese anche Carlotta Natoli, Claudio Castrogiovanni e Fausto Sciarappa.

Inoltre fanno parte del cast Thomas Trabacchi, Mario Sgueglia, Diego Ribon e Giordano De Plano. Completano Il silenzio dell’acqua i tre giovani attori Caterina Biasol, Riccardo Maria Manera e Sabrina Martina.

